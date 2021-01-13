На инаугурации президента США Байдена выступят Lady Gaga и Дженнифер Лопес

На инаугурации нового президента США Джо Байдена 20 января выступят певицы Lady Gaga и Дженнифер Лопес, сообщил Инаугурационный комитет Байдена в четверг, 14 января. В пресс-релизе, обнародованном на сайте комитета, говорится, что Lady Gaga исполнит национальный гимн США, а Лопес выступит с сольной программой.

В торжествах по случаю инаугурации Байдена также примут участие поэтесса Аманда Горман, священник-иезуит Лео О'Донован, пастор африканской методистской церкви Сильвестр Бимэн и президент Международной ассоциации пожарных "International Association of Firefighters Local 3920" Андреа Холл.

Отражение разнообразия Америки

По словам главы Инаугурационного комитета Тони Аллена, участники церемонии "отражают четкую картину большого разнообразия нашей великой нации и помогут отдать дань уважения почитаемым традициям президентской инаугурации". Эти люди "привержены непреклонному взгляду избранного президента и вице-президента на новую главу американской истории, в которой мы являемся Америкой, единой в стремлении преодолеть глубокие разногласия и вызовы, стоящие перед нашим народом, объединить страну и восстановить душу нашей нации", - подчеркивается в пресс-релизе.

После церемонии инаугурации запланировано телешоу в прямом эфире "Празднующая Америка", ведущим которой будет актер Том Хэнкс. В программе, которая начнется в 4.30 мск 21 января, в числе прочих, выступят певица и актриса Деми Ловато, певец Джастин Тимберлейк и музыкант Джон Бон Джови.

В декабре инаугурационный комитет Байдена рекомендовал общественности из-за пандемии коронавируса не приходить на мероприятие, а следить за происходящим по телевидению или стримингу, напоминает "Интерфакс".

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