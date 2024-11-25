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На Варламова завели дело о нарушении закона об "иноагентах"

Ольга Лебедева
25 ноября 2024 г.

Прокуратура Москвы заявила о возбуждении уголовного дела против блогера Ильи Варламова, обвиняемого в отказе сопровождать посты в соцсетях плашкой "иностранного агента".

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Блогер Илья Варламов
Илья ВарламовФото: Dmitry Golubovich/picture alliance / Russian Look

В России возбудили уголовное дело в отношении блогера Ильи Варламова, объявленного "иностранным агентом". Решение принято по материалам проверки, начатой в сентябре, сообщила в понедельник, 25 ноября, прокуратура Москвы. Дело возбуждено по подозрению в уклонении от исполнения обязанностей "иноагента", отмечается далее.

Ранее в прокуратуре отмечали, что Варламов в течение года был дважды привлечен к административной ответственности за нарушение закона об "иноагентах", но продолжал "в нарушение требований законодательства" публиковать в соцсетях посты без соответствующей пометки.

Варламов назвал уголовное дело ожидаемым

Комментируя свое преследование, Варламов назвал его ожидаемым и заявил, что и впредь не собирается ставить плашку "иностранного агента". "Закон об иноагентах считаю неконституционным, единственная его цель - политические репрессии и цензура", - указал он.

Илья Варламов уехал из России после начала полномасштабного российского вторжения в Украину. В марте 2023 года Минюст РФ объявил его "иностранным агентом". Причиной, по версии российского ведомства, послужили распространяемые им публикации других "иноагентов", в частности, телеканала "Дождь" и главного редактора портала "Медиазона" Сергея Смирнова.

В августе того же года Мещанский районный суд Москвы оштрафовал Илью Варламова на 30 тысяч рублей за отсутствие маркировки "иноагента" в публикациях, а в декабре - еще на 50 тысяч. В мае 2024 года на Варламова был составлен административный протокол о "дискредитации" ВС РФ. В настоящий момент блогер проживает за пределами России. Его Telegram-канал "Varlamov News" насчитывает 1,3 млн подписчиков, личный канал - около 300 тысяч.

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