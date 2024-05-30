Блогера Варламова обвиняют в "дискредитации" армии России

Тверской суд Москвы в четверг, 30 мая, зарегистрировал протокол о дискредитации российской армии, составленный на блогера Илью Варламова, сообщило агентство РБК со ссылкой на пресс-службу суда. Дата рассмотрения дела пока не назначена. Что именно стало поводом для его возбуждения, тоже не сообщается. Протокол на Варламова составлен по статье "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации", сумма максимального штрафа по ней составляет 50 тысяч рублей.

История "иноагентства" Варламова

Блогер Илья Варламов был объявлен "иностранным агентом" 23 марта 2023 года. Причиной, по версии Минюста РФ, послужили распространяемые им публикации других "иноагентов" - в частности, телеканала "Дождь" и главного редактора портала "Медиазона" Сергея Смирнова.

В августе того же года Мещанский районный суд Москвы оштрафовал Илью Варламова на 30 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента в публикациях, а в декабре - еще на 50 тысяч. Ряд российских СМИ пишет, что у Варламова ранее обнаружили долг на сумму свыше 1 млн рублей.

В настоящий момент Варламов проживает за пределами России. Его Telegram-канал "Varlamov News" насчитывает более 1,2 млн подписчиков, личный канал - около 300 тысяч. На обоих каналах информация о составлении судебного протокола пока отсутствует.

Варламов сетует на дорогое лечение в Европе

Утром 30 мая Илья Варламов в персональном Telegram-канале пожаловался на дорогое лечение в Европе. По словам блогера, он упал с велосипеда, получил серьезную травму и в итоге оказался в больнице. Поскольку у Варламова не было необходимой медицинской страховки, его попросили заплатить 1000 евро, включая сумму за услуги в первую ночь в клинике.

В результате ему диагностировали перелом шейки бедра и кости руки в районе плеча, травмированного ранее. В настоящее он время соблюдает постельный режим и изучает возможности хирургической операции, в том числе ее стоимость. "Добрые люди помогли мне подняться, а одна женщина даже погрузила к себе мой велосипед и предложила отвезти в ближайшую больницу", - констатирует блогер отзывчивость жителей Нидерландов, где и произошло его падение.