В РФ оштрафовали журналиста из ФРГ за "дискредитацию" армии

По данным "Медиазоны", суд в Биробиджане вынес обвинительный приговор по административной статье за "дискредитацию" ВС РФ в отношении корреспондента WDR Бьёрна Блашке.

Биробиджанский районный суд вынес обвинительный приговор по административной статье за "дискредитацию" Вооруженных сил РФ в отношении немецкого журналиста Бьёрна Блашке (Björn Blaschke). Решение по делу сотрудника немецкой общественной телерадиокомпании WDR было принято 15 февраля, сообщила в понедельник, 11 марта, "Медиазона" . В понедельник, по данным издания, на рассмотрение суда Еврейской автономной области поступила апелляционная жалоба.

Размер штрафа - около 40 тысяч рублей

Размер штрафа предположительно составил 40 тысяч рублей, пишет "Медиазона" со ссылкой на секретаря суда Юлию Шарипову. Точную сумму в разговоре с журналистом издания она назвать не смогла, сославшись на технические проблемы. Шарипова также сообщила, что журналист является гражданином ФРГ и проживает в Москве, он присутствовал на заседании.

При этом у "Медиазоны" нет информации о том, что послужило поводом для составления административного протокола в отношении Бьёрна Блашке. По ее данным, он числится в списке аккредитованных шеф-корреспондентов при МИД РФ. Как отмечает издание, адвокат Блашке отказался комментировать дело в отношении немецкого журналиста. DW направила запрос в телекомпанию WDR, ответа на момент публикации не получено.

После начала полномасштабной войны РФ против Украины в России резко ужесточилось преследование людей с антивоенными взглядами, правозащитников и независимых СМИ. В частности, 6 марта к 7 годам колонии приговорен российский журналист Роман Иванов, которого обвинили в распространении "фейков" о ВС РФ.

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