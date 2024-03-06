Журналиста RusNews приговорили к 7 годам за "фейки" о ВС РФ

Уголовное дело в отношении журналиста RusNews Романа Иванова возбудили из-за трех постов в соцсетях. Выступая с последним словом, он на коленях попросил прощения у украинцев.

Королёвский городской суд Московской области приговорил корреспондента издания RusNews и автора Telegram-канала "Честное Королёвское!" Романа Иванова к 7 годам колонии общего режима, сообщается в Telehram-канале RusNews в среду, 6 марта. Журналиста признали виновным за "публичное распространение заведомо ложной информации" о Вооруженных силах РФ (ст. 207.3 УК РФ). Государственный обвинитель просил суд назначить журналисту 8 лет колонии, сообщает RusNews.

Выступая в суде с последним словом, Роман Иванов встал на колени и попросил прощения у жителей Украины. "Я хочу попросить прощения у всех украинцев, которым наша страна принесла горе", - сказал журналист.

Что стало поводом для возбуждения уголовного дела?

Уголовное дело в отношении Романа Иванова возбудили из-за трех публикаций в его Telegram-канале "Честное Королёвское!". В одной из них говорилось, что российская армия виновна в массовых убийствах жителей Бучи, во второй - о докладе ООН, посвященном гуманитарной ситуации в Украине, третья же была новостной заметкой с заголовком "Шойгу не хватает ракет для обстрела Украины". Из оглашенных судьей материалов дела в апреле 2023 года стало известно, что публикации Романа Иванова обнаружили сотрудники ФСБ.

Второй осужденный за "фейки" журналист RusNews

Роман Иванов - второй журналист RusNews, осужденный по статье о "фейках" о ВС РФ. В феврале 2023 года суд в Барнауле по аналогичному обвинению приговорил журналистку RusNews Марию Пономаренко к 6 годам колонии. Уголовное дело против нее возбудили из-за одной публикации о российском авиаударе по драмтеатру Мариуполя в марте 2022 года.

Число приговоров по уголовным делам о "фейках" про российскую армию растет с начала войны России против Украины. 15 января 2024 года СК РФ заявил, что возбудил 273 уголовных дела за "фейки" и "дискредитацию" ВС РФ.

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