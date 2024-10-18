Муж политзаключенной в РБ: Мать двоих детей убивают в тюрьме

Очередной суд над Полиной Шарендо-Панасюк прошел 15 октября 2024 года в Речице, в Гомельской области. Активистке из Бреста добавили еще один год и один день колонии. Ее третий раз судили за "злостное неповиновение требованиям администрации исправительного учреждения" (ст. 411 УК РБ). "Сейчас уже понятно, что срок заключения Полины стал просто бесконечным", - говорит муж политзаключенной Андрей Шарендо.

В июне 2021 года Полину Шарендо-Панасюк приговорили к двум годам колонии общего режима за "насилие" в отношении милиционеров (ст. 364 УК РБ), а также за "оскорбление" Александра Лукашенко (ст. 368 УК РБ) и представителей власти (ст. 369 УК РБ). В апреле 2022 года политзаключенной вынесли новый приговор - еще год по ч. 1 ст. 411 УК, в октябре 2023-го вновь добавили год заключения по этой же статье.

Во время суда Шарендо-Панасюк заявляла, что в исправительной колонии №24 по наводке администрации ее избивали другие заключенные, а также говорила о жестких условиях содержания. Весной 2024 Комитет ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин призвал Беларусь принять срочные меры для защиты Шарендо-Панасюк. После этого гостелеканал "Беларусь 1" показал интервью с ней, снятое в колонии. Андрей Шарендо отмечает, что практически одновременно против Полины было начато новое уголовное дело, приговор по которому озвучили на этой неделе.

За 4 месяца - 6 "тяжелых этапов"

"Это был очень нервный суд, в первую очередь, для Полины. Те нарушения, которые якобы совершила Полина во время отбывания прошлогоднего наказания, были надуманные и не соответствовали действительности. Полина сразу сказала все, что думает об этом", - говорит Андрей Шарендо. По его словам, весь процесс длился несколько часов, все ходатайства о вызове дополнительных свидетелей или о просмотре видео были отклонены. На суде Полина была "в угнетенном состоянии".

Выступление Полины Шарендо-Панасюк, в котором она назвала Лукашенко диктатором Фото: Ales Petrowitsch

Андрей отмечает, что за последние четыре месяца у нее было "шесть длинных тяжелых этапов". Во время таких перемещений политзаключенных с так называемым "экстремистским" статусом нельзя выводить на свежий воздух, также их все время держат в наручниках. Из колонии в Заречье, что недалеко от Гомеля, Полину перевели в Гомельское СИЗО, затем - в изолятор временного содержания (ИВС) в городе Речица. Там женщину поместили в камеру, где не было ни постельного белья, ни матрасов, ни даже умывальника. "Ей приходилось несколько недель спать просто на полу, отопления не было", - говорит собеседник. Сейчас Шарендо-Панасюк ожидает апелляции в Гомельском СИЗО №3. Муж политзаключенной, предполагает, что очередной суд состоится в течение ближайшего месяца.

У Шарендо-Панасюк обнаружили панкреатит

Андрей уверен, что заключение медленно убивает его жену. Около полугода назад близкие узнали, что в колонии у Полины обнаружили хронический панкреатит средней степени тяжести. Людям с таким заболеванием необходимо придерживаться диеты и находиться под наблюдением врачей, что в заключении невозможно: "Несколько месяцев мы пытались узнать о состоянии здоровья Полины, но получали какие-то отписки, что Полина проходит все необходимое лечение, и в дополнительных лекарствах нет необходимости".

Во время суда над активисткой Полиной Шарендо-Панасюк в июне 2021 года Фото: Ales Petrowitsch

Между тем от родных заключенных, которые сидели вместе с Полиной, семья узнала, что женщина очень плохо себя чувствует, "жалуется на сильные боли сбоку живота, которые отдают в спину". По словам Андрея, заболевание прогрессирует и разрушает организм Полины, ее освобождение - это вопрос жизни и смерти. "Я прошу международные, гуманитарные, правозащитные организации обратить внимание на состояние Полины. Это просто тяжело, невыносимо видеть, как мать двоих детей убивают в тюрьме", - призывает муж политзаключенной.

Лукашенко продолжает мстить?

На вопрос DW, почему, по его мнению, Полину, не освободили после интервью гостелеканалу, Андрей Шарендо говорит, что режим Лукашенко "неоднократно обманывал, и в этом случае также обманул". На момент интервью, отмечает собеседник, Полина почти полгода находилась в режиме "инкоммуникадо", не получала никаких новостей. Чтобы хоть как-то смягчить свое положение и попытаться выйти по окончании срока, женщина и согласилась на эту съемку. Шарендо считает, что Александр Лукашенко продолжает мстить таким людям, как Полина за то, "что произошло четыре года назад, что белорусы до сих пор не покорились и продолжают борьбу".

Митинг в поддержку брестской активистки Полины Шарендо-Панасюк, июнь 2021 года Фото: Ales Petrowitsch

"Четыре года дети растут без матери"

Андрей опасается, что нынешний срок для Полины "не последний". По его словам, особенно тяжело, что он не может сказать сыновьям, когда они смогут увидеть маму. "Младший сын уже построил какие-то планы, куда мы поедем с мамой, он каждый день спрашивает, когда же, - рассказывает мужчина. - Старший сын также очень тяжело воспринимает ситуацию с Полиной. Он уже взрослый, он сам читает новости, сам анализирует, как может. Это привело к тому, что он стал замкнутым. (..) Уже четыре года дети растут без матери, четыре года они не видели ее вживую, не слышали ее голос".

Он также добавляет, что сегодня "сотни детей в Беларуси ждут своих родителей", и это настоящая трагедия современной истории. Шарендо считает, что проблема белорусских политзаключенных на фоне другой повестки ушла на задний план, а также, что страны Запада фактически не предпринимают никаких шагов для их освобождения. "От того места, где Полину пытают, уничтожают, до границы ЕС всего несколько сотен, а может быть, и десятков километров. Мне это непонятно, это надо исправлять, все белорусские политзаключенные должны оказаться на свободе", - говорит Андрей Шарендо.