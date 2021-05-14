Мусульмане ФРГ осудили атаки на евреев на фоне акций протеста против Израиля

Центральный совет мусульман Германии осудил нападения на синагоги в ряде городов страны за последние дни. "Тот, кто под предлогом критики Израиля нападает на синагоги и евреев, теряет всякое право на солидарность", - написал глава организации Айман Мазиек (Aiman Mazyek) в газете Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung в субботу, 15 мая. В печатной версии газеты статья выйдет в номере за 16 мая.

Он решительно осудил "отвратительные атаки на еврейских сограждан" в Германии. "Тот, кто жалуется на расизм, но сам занимается распространением антисемитской ненависти, теряет любую убедительность и должен рассчитывать на решительный отпор с моей стороны", - подчеркнул он далее.

"Свобода слова заканчивается там, где начинается антисемитизм"

Председатель Федерального совета по иммиграции и интеграции (BZI) Мемет Килич (Memet Kilic) также решительно осудил антисемитские лозунги, звучащие в последние дни на антиизраильских акциях в Германии. Свобода слова и собраний, гарантированная немецким законом, не является "приглашением к антисемитским хейтспичам и насилию", - указал он. Ближневосточный конфликт не должен быть "алиби для ненависти в отношении отдельных групп и нападений", отметил далее Килич, указав также на рост антимусульманских настроений в последние дни.

В свою очередь уполномоченная правительства ФРГ по делам интеграции Аннетте Видман-Мауц (Annette Widmann-Mauz) назвала "абсолютно неприемлемыми" атаки на синагоги и другие антисемитские инциденты. "Право на демонстрации и свобода слова заканчиваются там, где начинается антисемитизм", - заявила она в интервью газете Rheinische Post.

Министр юстиции ФРГ Кристине Ламбрехт (Christine Lambrecht) отметила, что у Израиля есть право защищать себя от жестоких ракетных обстрелов. "Мы непоколебимо занимаем сторону Израиля и выражаем нашу безграничную солидарность", - заявила она.

В крупных городах Германии и Европы прошли пропалестинские демонстрации

Между тем 15 мая в отмечаемый палестинцами "День катастрофы" в крупных городах Германии прошла новая волна массовых пропалестинских демонстраций. В берлинском районе Нойкельн полиция из-за несоблюдения противоэпидемических правил разогнала акцию, в которой участвовали около 3500 человек. Демонстрация переросла в беспорядки, ее участники начали забрасывать полицейских бутылками, камнями и петардами. В ответ правоохранители применили слезоточивый газ. Еще одна пропалестинская демонстрация началась в конце дня в столичном районе Кройцберг. По данным полиции, в ней участвуют около тысячи человек.

Кроме того, полиция прервала акцию против Израиля во Франкфурте-на-Майне, в которой участвовали около 2500 человек. При этом полицейские также указали на несоблюдение дистанции между участниками. После этого демонстранты мирно разошлись. В аналогичной акции в Кельне участвовали около 800 человек. Они держали палестинские флаги и плакаты с надписями "Свободу Палестине", "Остановить геноцид" и "Против сионистов, не против евреев". Акция была прервана досрочно, поскольку в ней участвовали вдвое больше человек, чем было заявлено и они не соблюдали эпидемиологические нормы, сообщил представитель полиции.

Сотни человек в тот же день участвовали в антиизраильских акциях в Лейпциге, Гамбурге, Ганновере. Многотысячные акции прошли также в крупных европейских городах, в частности, Париже, Лондоне и Мадриде. Палестинцы 15 мая отмечают день Накба, или "День катастрофы" в связи с основанием государства Израиль 14 мая 1948 года, что повлекло за собой массовое выселение арабов с израильской территории.

Обострение ближневосточного конфликта и антисемитские атаки

Ближневосточный конфликтрезко обострился после того, как Израиль принял решение выселить несколько палестинских семей из Восточного Иерусалима. Это вызвало массовые акции протеста и беспорядки в Иерусалиме, в результате которых пострадали сотни людей. ХАМАС объявил себя защитником Иерусалима и подверг Израиль массированному ракетному обстрелу с территории сектора Газа. Авиация и сухопутные силы Армии обороны Израиля в ответ нанесли удары по сотням целей в секторе Газа.

На фоне событий в Германии и других странах участились антиизраильские и выступления и антисемитские атаки. В частности, были совершены нападения на синагоги в Бонне и Дюссельдорфе.

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