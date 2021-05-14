 Мусульмане ФРГ осудили атаки на евреев на фоне акций протеста против Израиля | Новости из Германии о Германии | DW | 15.05.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Германия

Мусульмане ФРГ осудили атаки на евреев на фоне акций протеста против Израиля

Мусульманские и интеграционные учреждения Германии выразили отпор тем, кто атакует синагоги и евреев. Между тем в крупных городах ФРГ прошли новые многотысячные акции против Израиля.

Участники акции в берлинском Нойкельне

Участники акции в берлинском Нойкельне

Центральный совет мусульман Германии осудил нападения на синагоги в ряде городов страны за последние дни. "Тот, кто под предлогом критики Израиля нападает на синагоги и евреев, теряет всякое право на солидарность", - написал глава организации Айман Мазиек (Aiman Mazyek) в газете Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung в субботу, 15 мая. В печатной версии газеты статья выйдет в номере за 16 мая.

Он решительно осудил "отвратительные атаки на еврейских сограждан" в Германии. "Тот, кто жалуется на расизм, но сам занимается распространением антисемитской ненависти, теряет любую убедительность и должен рассчитывать на решительный отпор с моей стороны", - подчеркнул он далее.

"Свобода слова заканчивается там, где начинается антисемитизм"

Председатель Федерального совета по иммиграции и интеграции (BZI) Мемет Килич (Memet Kilic) также решительно осудил антисемитские лозунги, звучащие в последние дни на антиизраильских акциях в Германии. Свобода слова и собраний, гарантированная немецким законом, не является "приглашением к антисемитским хейтспичам и насилию", - указал он. Ближневосточный конфликт не должен быть "алиби для ненависти в отношении отдельных групп и нападений", отметил далее Килич, указав также на рост антимусульманских настроений в последние дни.

В свою очередь уполномоченная правительства ФРГ по делам интеграции Аннетте Видман-Мауц (Annette Widmann-Mauz) назвала "абсолютно неприемлемыми" атаки на синагоги и другие антисемитские инциденты. "Право на демонстрации и свобода слова заканчиваются там, где начинается антисемитизм", - заявила она в интервью газете Rheinische Post.

Министр юстиции ФРГ Кристине Ламбрехт (Christine Lambrecht) отметила, что у Израиля есть право защищать себя от жестоких ракетных обстрелов. "Мы непоколебимо занимаем сторону Израиля и выражаем нашу безграничную солидарность", - заявила она.

В крупных городах Германии и Европы прошли пропалестинские демонстрации

Между тем 15 мая в отмечаемый палестинцами "День катастрофы" в крупных городах Германии прошла новая волна массовых пропалестинских демонстраций. В берлинском районе Нойкельн полиция из-за несоблюдения противоэпидемических правил разогнала акцию, в которой участвовали около 3500 человек. Демонстрация переросла в беспорядки, ее участники начали забрасывать полицейских бутылками, камнями и петардами. В ответ правоохранители применили слезоточивый газ. Еще одна пропалестинская демонстрация началась в конце дня в столичном районе Кройцберг. По данным полиции, в ней участвуют около тысячи человек.

Кроме того, полиция прервала акцию против Израиля во Франкфурте-на-Майне, в которой участвовали около 2500 человек. При этом полицейские также указали на несоблюдение дистанции между участниками. После этого демонстранты мирно разошлись. В аналогичной акции в Кельне участвовали около 800 человек. Они держали палестинские флаги и плакаты с надписями "Свободу Палестине", "Остановить геноцид" и "Против сионистов, не против евреев". Акция была прервана досрочно, поскольку в ней участвовали вдвое больше человек, чем было заявлено и они не соблюдали эпидемиологические нормы, сообщил представитель полиции.

Сотни человек в тот же день участвовали в антиизраильских акциях в Лейпциге, Гамбурге, Ганновере. Многотысячные акции прошли также в крупных европейских городах, в частности, Париже, Лондоне и Мадриде. Палестинцы 15 мая отмечают день Накба, или "День катастрофы" в связи с основанием государства Израиль 14 мая 1948 года, что повлекло за собой массовое выселение арабов с израильской территории.

Обострение ближневосточного конфликта и антисемитские атаки

Ближневосточный конфликтрезко обострился после того, как Израиль принял решение выселить несколько палестинских семей из Восточного Иерусалима. Это вызвало массовые акции протеста и беспорядки в Иерусалиме, в результате которых пострадали сотни людей. ХАМАС объявил себя защитником Иерусалима и подверг Израиль массированному ракетному обстрелу с территории сектора Газа. Авиация и сухопутные силы Армии обороны Израиля в ответ нанесли удары по сотням целей в секторе Газа.

На фоне событий в Германии и других странах участились антиизраильские и выступления и антисемитские атаки. В частности, были совершены нападения на синагоги в Бонне и Дюссельдорфе.

Смотрите также:

  • Клубы дыма после ракетного обстрела жилых домов палестинцев в секторе Газа израильской военной авиацией, 12 мая 2021 года

    Май 2021 года: новая эскалация конфликта на Ближнем Востоке

    Кровавый рассвет

    Клубы дыма поднимаются в небо над жилыми домами в секторе Газа после авиаудара - ответа израильской армии на ракетные обстрелы радикальными палестинцами территории Израиля. С 10 мая конфликт между израильтянами и палестинцами вышел на новый уровень эскалации насилия.

  • Руины зданий в городе Газа

    Май 2021 года: новая эскалация конфликта на Ближнем Востоке

    Разрушения в секторе Газа

    По данным Израиля, после предварительного оповещения удары были нанесены по зданиям, в которых располагались штаб-квартиры военизированных групп или жилища руководителей радикально-исламистского движения ХАМАС. Ряд командиров ХАМАС были убиты включая лидера боевого крыла движения Бассема Иссы.

  • Женщины, дети и мужчины спасаются бегством. Город Газа в секторе Газа.

    Май 2021 года: новая эскалация конфликта на Ближнем Востоке

    Спасение бегством

    Но страдает мирное население. На фото: жители в городе Газа пытаются укрыться после разрушительных ракетных ударов, нанесенных Израилем в ответ на нападение со стороны палестинцев. Как минимум пять человек погибли при обстреле 11 мая. Общее число жертв с палестинской стороны начиная с 10 мая, по официальным данным, достигло 48 жителей.

  • Ракеты, выпущенные со стороны сектора Газа в направлении Тель-Авива

    Май 2021 года: новая эскалация конфликта на Ближнем Востоке

    Ракетный обстрел Тель-Авива

    Позже, в ночь на 12 мая, боевики ХАМАС обстреляли ракетами Тель-Авив. Израильская система противовоздушной обороны перехватывает и уничтожает ракеты или перенаправляет их туда, где они могут вызвать минимальное количество разрушений.

  • Израильтяне в бомбоубежище в Тель-Авиве во время авианалета со стороны сектора Газа

    Май 2021 года: новая эскалация конфликта на Ближнем Востоке

    Тревожное ожидание

    И все же израильская система ПВО под названием "Железный купол" не гарантирует стопроцентную защиту от ударов противника. Поэтому, когда начинают выть сирены, мирным жителям Израиля приходится как можно скорее спускаться в бомбоубежища. Даже в три часа утра, как на этом фото.

  • Пассажиры такси во время воздушной тревоги, город Ашкелон. 11 мая 2021 года

    Май 2021 года: новая эскалация конфликта на Ближнем Востоке

    Импровизированное убежище

    Те, кто во время тревоги не успевают добраться до бомбоубежища, пытаются защитить себя так, как это возможно в сложившейся ситуации. На фото - жители города Ашкелон, расположенного в десяти километрах от границы с сектором Газа.

  • Сотрудник спецслужб Израиля обследует руины дома в городе Йехуд

    Май 2021 года: новая эскалация конфликта на Ближнем Востоке

    Постоянная опасность

    Опасность для мирных жителей представляют не только ракеты, выпущенные со стороны сектора Газа, но и руины уничтоженных ими домов. На фото: разрушенный дом в городе Йехуд, расположенном вблизи крупного израильского аэропорта имени Бен-Гуриона. По данным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), с 10 мая палестинская сторона выпустила более тысячи ракет по Израилю.

  • Столкновения между палестинскими протестующими и израильскими службами безопасности в городе Хеврон, 12 мая 2021 года

    Май 2021 года: новая эскалация конфликта на Ближнем Востоке

    Булыжники и слезоточивый газ

    В последнее время все чаще происходят массовые стычки между палестинскими демонстрантами и израильскими службами охраны правопорядка. На фото изображены беспорядки в городе Хеврон, расположенном на западном берегу реки Иордан. Протестующие закидывают сотрудников служб безопасности камнями, те применяют в ответ слезоточивый газ.

  • Сотрудники сил безопасности Израиля

    Май 2021 года: новая эскалация конфликта на Ближнем Востоке

    Подавление протестов палестинцев

    Для подавления протестов со стороны палестинского населения израильские службы безопасности используют светошумовые гранаты, слезоточивый газ и резиновые пули. Поводом для недовольства палестинцев в этот раз стали, в первую очередь, планы правительства Израиля по принудительному выселению нескольких палестинских семей из их домов в Восточном Иерусалиме.

  • Мирные палестинцы, опасающиеся новых авианалетов Израиля, на территории принадлежащих ООН объектов в городе Газа.

    Май 2021 года: новая эскалация конфликта на Ближнем Востоке

    Когда прекратится насилие?

    Начала деэскалации конфликта на Ближнем Востоке пока не видно. На фото - мирные палестинцы, опасающиеся новых авианалетов Израиля, на территории принадлежащих ООН объектов в городе Газа.

  • Palästina Gazastreifen | Israelischer Luftschlag auf Beit Lahia

    Май 2021 года: новая эскалация конфликта на Ближнем Востоке

    Наземная операция ЦАХАЛА

    Израильская армия в ночь на 14 мая сообщила о воздушной и наземной операции в секторе Газа. Израильские танки открыли огонь по сектору в то время, как оттуда продолжался ракетный обстрел Израиля. В операции также были задействованы боевая авиация и артиллерия. Боевая тезника и пехота границу сектора Газа не пересекала.

    Автор: Ута Штайнвер, Елена Гункель


Смотреть видео 02:29

Атаки на синагоги в Германии: в ФРГ обеспокоены антисемитскими акциями на фоне конфликта в Израиле

Аудио- и видеофайлы по теме

Политики из Германии и США о ситуации в Израиле  

Израиль: противостояние обостряется (14.05.2021)  

Реклама

Самые читаемые

Почему "Спутник V" может не долететь до Германии  

В ЕС сочли эскалацией список РФ с "недружественными" странами  

Как собирают грибы в Германии  