 В Мюнстере и Бонне перед синагогами сожгли флаги Израиля | Новости из Германии о Германии | DW | 12.05.2021

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Германия

В Мюнстере и Бонне перед синагогами сожгли флаги Израиля

Одну синагогу забросали камнями. Задержаны в общей сложности 15 подозреваемых. Расследование ведет отдел криминальной полиции по защите государства.

Полицейские микроавтобусы на улице Бонна

Полицейская операция в Бонне (фото из архива)

В городах Бонн и Мюнстер во вторник, 11 мая, перед синагогами были сожжены флаги Израиля, в Бонне вход в синагогу забросали камнями, повредив стеклянную дверь. В обоих случаях расследование перенял отдел криминальной полиции Северного Рейна - Вестфалии по защите государства, занимающийся политически мотивированными преступлениями.

По данным полиции, в Мюнстере возле синагоги собралась группа молодых мужчин "арабской внешности", которые что-то громко выкрикивали и подожгли флаг Израиля, сама синагога осталась неповрежденной. Позже полиция задержала 13 подозреваемых.

В свою очередь, в Бонне задержаны двое подозреваемых мужчин. До этого в полицию поступили сообщения, что перед синагогой собралась большая группа людей, которые кидали камни и развели огонь.

Ранее, 10 мая, полиция Дюссельдорфа начала расследование в связи с попыткой вандализма возле памятной доски на месте бывшей синагоги. Неизвестные попытались поджечь мемориал, но огонь потух до приезда пожарных.

Обострение палестинско-израильского конфликта

Инциденты в Германии произошли на фоне резкого обострения палестинско-израильского конфликта. Только начиная с 10 мая из сектора Газа в сторону Израиля были выпущены более 200 ракет. В ответ армия Израиля нанесла удары по целям в секторе Газа. Перед этим сотни палестинцев были ранены в результате беспорядков в Восточном Иерусалиме, где израильские власти намерены принудительно выселить несколько палестинских семей.

Рост антисемитизма в Германии

Согласно ежегодному отчету "Политически мотивированная преступность", представленному 4 мая Федеральным ведомством по уголовным делам ФРГ, в стране растет количество нападений на религиозные общины, причем 70% таких нападений совершены на представителей еврейских общин, около 25% - на мусульман. В 2020 году было также зафиксировано 2351 правонарушение на почве антисемитизма, что на 300 больше, чем годом ранее.

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    Автор: Хайке Мунд, Элла Володина


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