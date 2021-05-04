В Германии растет число нападений на религиозные общины

В Германии растет количество нападений на религиозные общины. Это следует из ежегодного отчета "Политически мотивированная преступность", представленного Федеральным ведомством по уголовным делам (BKA) во вторник, 4 мая. В 2020 году власти зафиксировали 2985 таких эпизодов, что на 39 процентов больше, чем годом ранее.
В то же время число атак на представителей религиозных сообществ выросло почти в 4 раза - с 559 в 2019 году до 2217 годом позднее. Большинство (70 процентов) таких нападений совершены на представителей еврейских общин, около четверти - на мусульман.
90 процентов этих преступлений были квалифицированы как преступления праворадикального толка. Составители доклада выделили нападения на религиозные сообщества в отдельную группу преступлений на почве ненависти, количество которых в 2020-м достигло 10 240, увеличившись за год на 19,3 процента.
Исследование: гангста-рэп способствует развитию антисемитских взглядов
Между тем авторы исследования, подготовленного в университете западногерманского города Билефельд, указали на прямую зависимость между прослушиванием гангста-рэпа и склонностью разделять антисемитские и женоненавистнические взгляды. Мы не должны безучастно наблюдать, как музыканты пропагандируют подобные идеи среди молодежи, заявила 4 мая уполномоченная правительства земли Северный Рейн - Вестфалия по борьбе с антисемитизмом Сабине Лойтхойссер-Шнарренбергер (Sabine Leutheusser-Schnarrenberger), представляя результаты исследования. Она призвала разработать предложения по профилактике для целевых групп молодежи и подростков.
В то же время эксперты не выявили связи между потреблением этого стиля хип-хопа и распространением расистских взглядов, отмечает агентство AFP.
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Барри Коски
В 2017 году оперу Вагнера "Нюрнбергские мейстерзингеры" поставил на главной байройтской сцене Барри Коски - австралиец, давно живущий и работающий в Германии. Это был первый случай в истории фестиваля, когда спектакль ставил режиссер с еврейскими корнями. Руководство в Байройте уже на протяжении многих лет сознательно работает над переосмыслением антисемитского прошлого.
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Байройт против антисемитизма
Нюрнбергский процесс
Барри Коски в своей постановке поднял тему антисемитизма Вагнера. В третьем действии сцена трансформируется в зал (см. фото) нюрнбергского дворца юстиции, где в 1945 и 1946 году проходил судебный процесс над бывшими руководителями гитлеровской Германии.
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Байройт против антисемитизма
"Вечный ад" Вагнера
По словам режиссера Барри Коски, Вагнер постоянно сидит на скамье подсудимых и должен нести ответ как за свои собственные антисемитские высказывания, так и за то, что нацисты сделали потом с его музыкой, используя ее в пропагандистских целях. И этот ад создал Вагнер сам, своими руками.
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Байройт против антисемитизма
Сезон 2018 года
В этом году "Лоэнгрина" в байройтском Фестивальном доме (на фото) поставил Ювал Шарон - американский режиссер, родители которого родились в Израиле. Ему еще нет сорока лет, а он уже прославился постановками не только в Штатах, но и в Европе. Премьера "Лоэнгрина" состоится в Байройте 25 июля. И это - главное событие нынешнего фестиваля.
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Байройт против антисемитизма
Запретная татуировка
Российский оперный певец Евгений Никитин был в 2012 году приглашен в Байройт для исполнения ведущей партии в "Летучем голландце". Но до премьеры дело не дошло. Скандал разразился после того, как выяснилось, что на теле Никитина когда-то была наколка в виде свастики, которую в данный момент, после обработки, уже не видно. В итоге певец вынужден был отказаться от роли и покинуть Байройт.
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Байройт против антисемитизма
"Умолкшие голоса"
Выставка "Умолкшие голоса" была открыта в парке Байройта в 2012 году. Стенды повествуют о судьбах евреев, участвовавших в этом оперном фестивале и подвергавшихся нападкам из-за своего происхождения. Многие из них после прихода к власти в Германии национал-социалистов были вынуждены покинуть страну. Некоторые погибли в концентрационных лагерях.
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Байройт против антисемитизма
"Запрещенная музыка" на рояле Вагнера
Фестиваль - это не только оперные премьеры. Один из пунктов программы - ряд мероприятий, объединенных общим названием "Дискурс в Байройте". Это встречи, конференции, а также концерты, проходящие в Музее Вагнера - на вилле "Ванфрид". Концерты объединены в серию "Запрещенная музыка": здесь исполняют произведения, которые нацисты в 1938 году объявили "дегенеративными".
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Байройт против антисемитизма
Пауль Хиндемит
Пришедшие в 1933 году к власти нацисты причислили произведения немецкого композитора-авангардиста Пауля Хиндемита (на фото) к "дегенеративному искусству" и запретили исполнять их в Германии. Кроме того, нацисты указали на "недопустимость" еврейского происхождения супруги музыканта. В 1938 году Хиндемит покинул Германию вместе с женой. В 1953 году его пригласили дирижировать в Байройте.
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Байройт против антисемитизма
Семен Бычков
Дирижировать "Парсифалем" в 2018 году в Байройте будет Семен Бычков - родившийся в Ленинграде музыкант с еврейскими корнями, покинувший СССР в 1974 и получивший американское гражданство. Маэстро Бычкова постоянно приглашают руководить лучшими оркестрами мира.
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Байройт против антисемитизма
Великий Баренбойм
В 1980-х израильский дирижер и пианист Даниэль Баренбойм был главным дирижером в Байройте несколько лет подряд. Он - обладатель, пожалуй, всех престижных премий мира в области музыки, в том числе - "Грэмми". Исполнял музыку Вагнера в Израиле, где на это существует негласный запрет (причина - антисемитизм композитора).
Автор: Дарья Брянцева