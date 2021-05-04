В Германии растет число нападений на религиозные общины

В Германии растет количество нападений на религиозные общины. Это следует из ежегодного отчета "Политически мотивированная преступность", представленного Федеральным ведомством по уголовным делам (BKA) во вторник, 4 мая. В 2020 году власти зафиксировали 2985 таких эпизодов, что на 39 процентов больше, чем годом ранее.

В то же время число атак на представителей религиозных сообществ выросло почти в 4 раза - с 559 в 2019 году до 2217 годом позднее. Большинство (70 процентов) таких нападений совершены на представителей еврейских общин, около четверти - на мусульман.

90 процентов этих преступлений были квалифицированы как преступления праворадикального толка. Составители доклада выделили нападения на религиозные сообщества в отдельную группу преступлений на почве ненависти, количество которых в 2020-м достигло 10 240, увеличившись за год на 19,3 процента.

Исследование: гангста-рэп способствует развитию антисемитских взглядов

Между тем авторы исследования, подготовленного в университете западногерманского города Билефельд, указали на прямую зависимость между прослушиванием гангста-рэпа и склонностью разделять антисемитские и женоненавистнические взгляды. Мы не должны безучастно наблюдать, как музыканты пропагандируют подобные идеи среди молодежи, заявила 4 мая уполномоченная правительства земли Северный Рейн - Вестфалия по борьбе с антисемитизмом Сабине Лойтхойссер-Шнарренбергер (Sabine Leutheusser-Schnarrenberger), представляя результаты исследования. Она призвала разработать предложения по профилактике для целевых групп молодежи и подростков.

В то же время эксперты не выявили связи между потреблением этого стиля хип-хопа и распространением расистских взглядов, отмечает агентство AFP.

Смотрите также: