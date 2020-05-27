В ФРГ вырос уровень политически мотивированной преступности

В Германии в 2020 году число политически мотивированных преступлений выросло почти на 9% по сравнению с предыдущим годом. Это следует из доклада Федерального ведомства по уголовным делам (BKA), представленного на пресс-конференции в Берлине во вторник, 4 мая. Согласно нему, в 2020 году в ФРГ было зафиксировано 44 692 таких преступлений.

При этом большую часть составили правоэкстремистские правонарушения, их насчитывалось 23 604, что стало максимальным показателем за последние почти 20 лет. Представляя доклад, министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер (Horst Seehofer) назвал правый экстремизм самой большой угрозой для внутренней безопасности страны.

На 45% больше левоэкстремистских правонарушений, связанных с насилием

Число политически мотивированных преступлений, связанных с насилием, выросло почти на 19% до 3365 случаев, что примерно равно показателю 2018 года. В 2020 году было также зафиксировано 2351 правонарушение на почве антисемитизма, что на 300 больше, чем годом ранее. Что касается левоэкстремистских насильственных правонарушений, то их число выросло примерно на 45% до 1526 случаев.

Согласно докладу, 3599 политически мотивированных преступлений, совершенных в 2020 году, были связаны с пандемией COVID-19. Речь идет, например, о нанесении телесных повреждений, нарушении карантинных правил и распространении ложной информации.

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