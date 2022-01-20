 В музеях Амстердама делают маникюр и стригут | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 20.01.2022

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Культура и стиль жизни

В музеях Амстердама делают маникюр и стригут

Ценители искусства смогли постричься или заняться йогой прямо посреди экспозиционных залов. Единоразовая акция стала своего рода протестом против антиковидных мер, принятых в Нидерландах.

Маникюр в Музее Ван Гога

Маникюр в Музее Ван Гога

А вам приходилось обрезать кутикулу и наслаждаться при этом красотой постимпрессионизма? Никакого подвоха! Дело в том, что в Нидерландах магазинам, фитнес-студиям, парикмахерским и секс-шопам снова разрешили открыться в прошлую субботу - после локдауна, начавшегося 19 декабря 2021 года. При этом бары, рестораны, кафе и культурные учреждения должны оставаться закрытыми как минимум еще до 25 января. 

Стрижка в Музее Ван Гога

Стрижка в Музее Ван Гога

Стиржка в концертном зале

Стиржка в концертном зале

Йога в Музее Амстердама

Йога в Музее Амстердама

Десятки музеев и концертных залов в Нидерландах в прошедшую среду, 19 января, превратились в парикмахерские и спортивные залы. Устроители символической разовой акции решили таким образом привлечь внимание к непонятным, по их мнению, закрытиям в культурной сфере. 

Посетители музеев смогли постричься или заняться йогой прямо посреди экспозиционных залов. "Мы хотели дать понять, что посещать музей безопасно и нас пора открывать", - заявила директор амстердамского Музея Ван Гога Эмили Горденкер. В акции приняли участие около 70 учреждений.

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    Винсент - человек и художник

    Природа и человек

    Ван Гог, не получивший академического образования, испытывал трудности в изображении человеческой фигуры. В этом особенность его стиля: он толковал человека как неотъемлемую часть природы, а природу - через аналогию с человеком. Его художественным кредо стали собственные слова: "Когда рисуешь дерево, трактуй его как фигуру". В Нюэнене у него было свое ателье - во дворе дома его родителей.

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    Винсент - человек и художник

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    Никто и подумать тогда не мог, что Винсент станет художником с мировым именем. После смерти отца он уехал в Антверпен и вскоре в Париж. Финансовую поддержку оказывал ему брат Тео. Парижский период оказался очень плодотворным и богатым на события. Ван Гог вошел в круг родственных по духу импрессионистов. Посветлела его палитра, мазок приобрел струящуюся динамику.

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    Винсент - человек и художник

    Пламенный темперамент

    Несмотря на творческий рост публика не покупала картин Ван Гога. В феврале 1988 года он уезжает, заручившись поддержкой брата, в Арль. Идея создать на юге Франции творческое братство художников осталась не осуществленной, Винсент попал в больницу для душевнобольных. Его картины этого времени сияют солнечными красками, переливаются голубыми, золотисто-желтыми, красными тонами.

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    Винсент - человек и художник

    Вечная память…

    Многочисленные выставки и прочие мероприятия, посвященные Винсенту Ван Гогу, человеку и художнику, проходят в 20015 году в Нидерландах, Бельгии и Франции, - там, где художник творил в течение своей преждевременно и трагически закончившейся жизни.

    Автор: Сабине Ольце, Элла Володина


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