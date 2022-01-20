В музеях Амстердама делают маникюр и стригут

А вам приходилось обрезать кутикулу и наслаждаться при этом красотой постимпрессионизма? Никакого подвоха! Дело в том, что в Нидерландах магазинам, фитнес-студиям, парикмахерским и секс-шопам снова разрешили открыться в прошлую субботу - после локдауна, начавшегося 19 декабря 2021 года. При этом бары, рестораны, кафе и культурные учреждения должны оставаться закрытыми как минимум еще до 25 января.

Стрижка в Музее Ван Гога

Стиржка в концертном зале

Йога в Музее Амстердама

Десятки музеев и концертных залов в Нидерландах в прошедшую среду, 19 января, превратились в парикмахерские и спортивные залы. Устроители символической разовой акции решили таким образом привлечь внимание к непонятным, по их мнению, закрытиям в культурной сфере.

Посетители музеев смогли постричься или заняться йогой прямо посреди экспозиционных залов. "Мы хотели дать понять, что посещать музей безопасно и нас пора открывать", - заявила директор амстердамского Музея Ван Гога Эмили Горденкер. В акции приняли участие около 70 учреждений.

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