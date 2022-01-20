В музеях Амстердама делают маникюр и стригут

А вам приходилось обрезать кутикулу и наслаждаться при этом красотой постимпрессионизма? Никакого подвоха! Дело в том, что в Нидерландах магазинам, фитнес-студиям, парикмахерским и секс-шопам снова разрешили открыться в прошлую субботу - после локдауна, начавшегося 19 декабря 2021 года. При этом бары, рестораны, кафе и культурные учреждения должны оставаться закрытыми как минимум еще до 25 января.
Стрижка в Музее Ван Гога
Стиржка в концертном зале
Йога в Музее Амстердама
Десятки музеев и концертных залов в Нидерландах в прошедшую среду, 19 января, превратились в парикмахерские и спортивные залы. Устроители символической разовой акции решили таким образом привлечь внимание к непонятным, по их мнению, закрытиям в культурной сфере.
Посетители музеев смогли постричься или заняться йогой прямо посреди экспозиционных залов. "Мы хотели дать понять, что посещать музей безопасно и нас пора открывать", - заявила директор амстердамского Музея Ван Гога Эмили Горденкер. В акции приняли участие около 70 учреждений.
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Винсент - человек и художник
Путь гения
Он рисовал, как одержимый, подсолнухи, отрезал себе ухо и революционизировал изобразительное искусство. Винсент Ван Гог. 125 лет тому назад нидерландский художник умер при трагических обстоятельствах в возрасте 37 лет. Его искусство будет озарять нас вечно.
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Винсент - человек и художник
Мрачные предзнаменования
Винсент Ван Гог родился 30 марта 1853 года. Свое имя он получил в честь деда и в память о первом ребенке Теодора и Анны Корнелии, умершем годом раньше. Так Винсент оказался старшим из шести детей в семье. Со своим младшим братом Тео он будет впоследствии вести оживленную переписку. Свое детство в пасторском доме в Зюндерте (фото) художник описывал как "мрачное и холодное".
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Винсент - человек и художник
В поисках призвания
Близкие считали Винсента неудачником. За что бы он ни брался - он был торговцем искусства, учителем, проповедником, - он все бросал после короткого времени. В 1878 году, перебравшись в бедный бельгийский шахтерский район Боринаж, Винсент поселился в доме (фото) у одной семьи и развернул неутомимую миссионерскую деятельность: посещал больных, читал неграмотным Писание, проповедовал, обучал детей.
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Винсент - человек и художник
Из сострадания к шахтерам
То, что он увидел в Боринаже, потрясло его: "...во всей округе есть что-то жуткое и мертвенное", пишет он Тео. Видя ужасные условия жизни горняков, непосильный, изнуряющий и отупляющий труд, Винсент проникся искренней любовью и уважением к выдерживающим эти тяжелые испытания людям. Он рисовал их часто на бумаге, еще неуверенной рукой.
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Винсент - человек и художник
На дне
Руины остались от шахты, в которую спускался Винсент на глубину 700 метров. Теснота, темнота и изнуряющий труд в шахте потрясли его. "Если бы кто-нибудь попытался изобразить эти забои на холсте, это было бы чем-то новым, неслыханным или, вернее сказать, невиданным", - сообщил он брату Тео. Отстраненный от должности проповедника, Винсент впал в депрессию.
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Винсент - человек и художник
Раннее творчество в Голландии
Спасаясь от депрессии, Ван Гог обратился к живописи, бросил, однако, учебу в Брюсселе в Королевской академии изящных искусств и вернулся к родителям в Нюэнен, где продолжил занятия самостоятельно. По своей тематике ранние работы Ван Гога могут быть с оговорками отнесены к реализму. Он рисует поля, крестьян за работой или обычный картофель.
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Винсент - человек и художник
Простота мотивов
В темной живописной гамме, в манере, подчеркивающей болезненно-острое восприятие людских страданий, написан целый ряд картин раннего периода. На протяжении целой зимы Винсент рисовал этюды для картины "Едоки картофеля" (фото). Одним из частых его мотивов в Нюэнене были также ткачихи за работой.
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Винсент - человек и художник
Природа и человек
Ван Гог, не получивший академического образования, испытывал трудности в изображении человеческой фигуры. В этом особенность его стиля: он толковал человека как неотъемлемую часть природы, а природу - через аналогию с человеком. Его художественным кредо стали собственные слова: "Когда рисуешь дерево, трактуй его как фигуру". В Нюэнене у него было свое ателье - во дворе дома его родителей.
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Винсент - человек и художник
Просветление во Франции
Никто и подумать тогда не мог, что Винсент станет художником с мировым именем. После смерти отца он уехал в Антверпен и вскоре в Париж. Финансовую поддержку оказывал ему брат Тео. Парижский период оказался очень плодотворным и богатым на события. Ван Гог вошел в круг родственных по духу импрессионистов. Посветлела его палитра, мазок приобрел струящуюся динамику.
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Винсент - человек и художник
Пламенный темперамент
Несмотря на творческий рост публика не покупала картин Ван Гога. В феврале 1988 года он уезжает, заручившись поддержкой брата, в Арль. Идея создать на юге Франции творческое братство художников осталась не осуществленной, Винсент попал в больницу для душевнобольных. Его картины этого времени сияют солнечными красками, переливаются голубыми, золотисто-желтыми, красными тонами.
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Винсент - человек и художник
Вечная память…
Многочисленные выставки и прочие мероприятия, посвященные Винсенту Ван Гогу, человеку и художнику, проходят в 20015 году в Нидерландах, Бельгии и Франции, - там, где художник творил в течение своей преждевременно и трагически закончившейся жизни.
Автор: Сабине Ольце, Элла Володина