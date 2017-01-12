 Московские власти объявили о введении нового локдауна | Ежедневные видеосюжеты Deutsche Welle на русском языке | DW | 21.10.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Все сюжеты

Московские власти объявили о введении нового локдауна

Не будут работать рестораны, кинотеатры, салоны красоты. Усиление антиковидных ограничений происходит на фоне рекордных данных заболеваемости и смертности.

Смотреть видео 03:25

Другие сюжеты в медиатеке

Сенатор Маккейн: Путин - убийца, бандит и продукт КГБ (12.01.2017) 12.01.2017

Немецкие СМИ: "Липовые" дипломы и шпионские страсти 15.02.2013

Самолеты-беспилотники: убийцы или защитники? 11.02.2013

Немецкие СМИ: Боль Сталинграда жива в российском обществе 08.02.2013

Читайте также

MOSCOW, RUSSIA - APRIL 3, 2020: A vendor in a face mask and gloves holds a bottle of wine at the Food City wholesale and retail food market off Kaluzhskoye Shosse Motorway in the Novomoskovsky Administrative District of Moscow during the pandemic of the novel coronavirus (COVID-19). The market, which continues to operate during the coronavirus lockdown in the Russian capital, has introduced extra safety measures, including disinfection of its premises using chlorine, oxygen and alcohol-based solutions.

Винные магазины в Москве закроют на время локдауна 27.10.2021

Указ мэра Москвы обязывает закрыть до 7 ноября магазины, где продуктам питания отведено менее 30% ассортимента, пишет газета "Ведомости". Предприниматели хотят избежать ограничений, продавая не только алкоголь.