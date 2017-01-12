Московские власти объявили о введении нового локдауна

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Не будут работать рестораны, кинотеатры, салоны красоты. Усиление антиковидных ограничений происходит на фоне рекордных данных заболеваемости и смертности.
Указ мэра Москвы обязывает закрыть до 7 ноября магазины, где продуктам питания отведено менее 30% ассортимента, пишет газета "Ведомости". Предприниматели хотят избежать ограничений, продавая не только алкоголь.
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