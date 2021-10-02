Moody's изменило прогноз для Беларуси со "стабильного" на "негативный"

Международное рейтинговое агентство Moody's изменило прогноз по рейтингу Беларуси со "стабильного" на "негативный". Решение принято, в частности, из-за повышенных рисков рефинансирования долга с учетом ужесточения экономических и финансовых санкций в отношении Минска, которые ограничивают возможности финансирования, заявила компания в Нью-Йорке в пятницу, 1 октября.

Кроме того, как отмечают аналитики, "ограниченные резервы Беларуси сокращают способность противостоять дальнейшим потрясениям в условиях повышенной политической нестабильности".

Moody's подтвердило рейтинг Беларуси на уровне "B3"

Одновременно Moody's подтвердило долгосрочные рейтинги эмитента Беларуси в иностранной и национальной валюте и приоритетные необеспеченные рейтинги в иностранной валюте на уровне "B3". Подтверждение рейтингов связано с ожиданием агентства, что "рефинансирование в течение ближайших 12-18 месяцев будет поддерживаться накопленными резервами, а также продолжающейся финансовой поддержкой со стороны России".

Кроме того, решение оставить рейтинг на уровне "B3" базируется на том факте, что Минск "извлекает выгоду из относительно высокого уровня благосостояния на душу населения, несмотря на неэффективность ее экономики, в которой доминирует государственный сектор", указывается далее в заявлении. Moody's также учло "умеренный уровень госдолга Беларуси", отметив при этом высокую зависимость от долга в иностранной валюте и высокий уровень госсобственности.

Moody's ожидает усиления зависимости Беларуси от РФ на фоне западных санкций

После введения санкций в отношении Беларуси страна оказалась отрезанной от западных финансовых рынков, напоминают эксперты. Дальнейшее усиление ограничительных мер "увеличит зависимость Беларуси от России, де-факто являющейся основным источником финансирования Беларуси", а "экономические связи между обеими странами, вероятно, еще больше укрепятся, поскольку Беларусь стремится увести свой экспорт с западных рынков", считают они.

Кроме того, Moody's ожидает углубления интеграции Беларуси с РФ для получения экономической и финансовой помощи. "В результате кредитный профиль Беларуси будет по-прежнему сильно зависеть от ее отношений с Россией, которые в прошлом были нестабильными", - отмечается в заявлении.

Минск и Москва утвердят пакет по углублению интеграции, ЕС готовит новые санкции

В начале сентября президент РФ Владимир Путин и правитель Беларуси Александр Лукашенко договорились в ноябре утвердить пакет из 28 дорожных карт по углублению интеграции двух стран. Они нацелены на унификацию законодательства России и Беларуси в различных областях экономики, построение единых финансовых и энергетических рынков, транспортного пространства, формирование и реализацию общей промышленной и сельскохозяйственной политики.

Между тем Евросоюз готовит пятый пакет санкций в отношении режима Лукашенко. Брюссель назвал одной из причин такого решения использование Минском мигрантов как инструмента против ЕС.

Смотрите также: