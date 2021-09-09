 Договорились договориться. Что не так с программами интеграции Беларуси и РФ | Беларусь: взгляд из Европы - спецпроект DW | DW | 13.09.2021

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Беларусь

Договорились договориться. Что не так с программами интеграции Беларуси и РФ

Москва и Минск согласовали и опубликовали 28 союзных программ интеграции, однако эксперты говорят, что в документах нет конкретики - и что никаких новых обязательств они не создают.

Правитель Беларуси Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин

Правитель Беларуси Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин

Переговорный марафон об интеграции Беларуси и России, который длится на протяжении последних трех лет, наконец привел к согласованию 10 сентября так называемых 28 союзных программ. До этого стороны заявляли, что "достигли прорыва", "согласовали документы на 90%", однако впервые подробности были опубликованы лишь сейчас. DW разбирается, о чем идет речь в программе интеграции, есть ли там что-то принципиально новое и угрожает ли это суверенитету Беларуси.

Союзные программы: конкретики мало, формулировки размытые

28 союзных программ представляют собой документ с перечнем сфер и направлений, в которых стороны намерены, по их словам, "сближать", "гармонизировать" и "унифицировать" свои законодательства, системы и подходы. Речь идет о макроэкономической, денежно-кредитной политике, валютном регулировании, создании единого рынка нефти и газа, а также сближении в туристической и социальной сфере.

Анализируя перечень из 28 союзных программ, белорусские эксперты в унисон говорят, что на самом деле и сейчас никакой конкретики они не получили. "Проблема в очень общих формулировках. Многое из того, что могло бы быть важным, описывается словами: "договорились согласовать", "договорились гармонизировать". В итоге это лишь договоренность о договоренности", - отмечает экономист из Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра (BEROC) Лев Львовский.

Старший аналитик компании Альпари Евразия Вадим Иосуб

Вадим Иосуб

Старший аналитик финансовой компании "Альпари Евразия" Вадим Иосуб также говорит, главная новость состоит в том, что все согласовали и скоро это будет подписано, но что конкретно - неизвестно: "Весь процесс можно описать так: Беларусь и Россия договариваются договориться. Вот сейчас прямо окончательно договорились".

При этом Иосуб отмечает, что в программах описываются действительно важные вещи. "Будет или нет общий рынок энергоносителей - это предельно важно для экономики, как и таможенное, налоговое регулирование. Там важна каждая деталь, каждый нюанс, которые могут улучшать или ухудшать доходы экономики на миллиарды. Но когда единственное, что нам говорят - "согласовали подходы", это мало добавляет к понимают сути", - комментирует эксперт.

Экономики стран слишком разные, чтобы говорить о "синхронизации"

Говоря о проблемах и подводных камнях союзных программ, экономисты в первую очередь обращают внимание на разное состояние экономик Беларуси и России, что делает реализацию некоторых программ невозможной. "Например, первая карта про синхронизацию макроэкономической политики. По тем отраслям, которые приносят максимальный процент ВВП, Россия - это чистый экспортер нефти, а Беларусь - нефтепродуктов. Значит, шок цены на нефть будет по-разному отражаться на экономиках, и нужны будут кардинально разные монетарные политики", - обращает внимание Львовский.

Кроме того, влияет ситуация с санкционным режимом Беларуси, который сейчас серьезнее, чем у России. "Из-за санкций Нацбанк Беларуси проводит беспрецедентную политику, выжимает рублевую ликвидность, чтобы поддержать курс рубля. А в России таких проблем нет", - отмечает экономист центра BEROC.

Непонимание вызывают размытые формулировки программ. "Унификация, синхронизация, сближение подходов - это переход на российские законы или что? Если перевести белорусскую налоговую систему на российскую, то для экономики будет беда, ведь структуры доходов бюджета разные, экономики разные", - говорит Вадим Иосуб.

Нет четкости и в наверное самом важном вопросе для Беларуси - формировании объединенного рынка газа и нефти. "Пока договорились лишь о том, что цена на газ повышаться не будет. А потом через два года запланировали подписание соглашения, которое установит сроки внедрения единого рынка. То есть сейчас ничего из этого не будет", - поясняет Львовский.

Что из союзных программ реально исполнить?

Впрочем, некоторые из союзных программ выглядят вполне реалистично, если отбросить в сторону отсутствие конкретики и обтекаемые формулировки. "Программы, которые относятся к правам граждан ездить на работу, получать социальное обеспечение и медицинскую помощь (программа 28), наверняка пойдут на пользу", - говорит Иосуб.

Экономист Львовский также считает, то страны вполне могут отменить роуминг (программа 25), согласовать туристическую политику (программа 27), договориться о возможности открытия банковских счетов для белорусов в России и наоборот (программа 3), а также взаимно признавать аудит (программа 4), интегрировать платежные системы (программа 7) и бороться с отмыванием денег (программа 6).

Кроме того, в некоторых моментах стороны уже сотрудничают: "Совместная борьба с терроризмом (программа 6) - тоже хорошо, но непонятно, что нового в этой карте, мы ведь и так совместно с ним боролись. Про совместную оборону тоже ничего нового, мы ведь и так состоим в ОДКБ и Союзном государстве, и у нас уже была совместная оборона", - отмечает Лев Львовский.

Угрозы суверенитету Беларуси нет, но "расслабляться рано"

Плакат на митинге против сближения Беларуси с Россией, декабрь 2019 года

Плакат на митинге против сближения Беларуси с Россией, декабрь 2019 года

Все переговоры о российско-белоруской интеграции в последние годы так или иначе сопровождались активными разговорами об угрозе суверенитету Беларуси и якобы планируемом поглощении ее Россией. В конце 2019 года в Минске даже проходили протесты против интеграции с Россией, в которых участвовали несколько тысяч человек. Однако в опубликованном документе ни о каком поглощении речь не идет, политической программы среди перечня нет.

Как говорит директор института "Политическая сфера" Андрей Казакевич, отсутствие политической карты прогнозировалось, ведь стороны не готовы к политической интеграции - есть моменты с неодобрением общества и проблема с легитимностью Лукашенко. "Конкретно эти документы никаких ограничений для белорусского суверенитета не несут. Однако есть фраза, что стороны стремятся к тому, чтобы реализовать записанное в договоре 1999 года - а там наднациональные органы и политическое объединение", - отмечает он.

Из-за неточных формулировок, считает Казакевич, говорить о реальной угрозе суверенитету нельзя, но и расслабляться рано. "Стратегия России сейчас в том, чтобы создать максимальное количество институциональных механизмов, которые позволяли бы влиять на Беларусь, сохранить в орбите своего политического и экономического влияния. Причем влиять вне зависимости от того, будет Лукашенко или нет", - считает политолог.

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    Автор: Галина Петровская


Смотреть видео 13:21

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