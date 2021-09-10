 ″Логика профсоюза диктаторов″. Кому на пользу интеграция России и Беларуси | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 10.09.2021

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Россия

"Логика профсоюза диктаторов". Кому на пользу интеграция России и Беларуси

В Москве объявлено о масштабных программах экономической интеграции России и Беларуси. Президенты двух стран утверждают, что сделали большой шаг на этом пути. Эксперты так не считают. Почему?

Встреча Путина и Лукашенко в Кремле 9 сентября

Встреча Путина и Лукашенко в Кремле 9 сентября

В пятницу, 10 сентября, на следующий день после встречи Александра Лукашенко и Владимира Путина в Кремле, премьер-министры России и Беларуси одобрили 28 программ интеграции двух государств. Президент России назвал договоренности "серьезным шагом на пути создания единого экономического пространства". О политическом объединении речи пока не идет. Путин также заверил Лукашенко, что до конца 2022 года Беларуси предоставят кредиты в сумме 630 млн долларов и сохранят низкие цены на газ.

Выигрыш для Лукашенко очевиден - займы и скидки на газ. А вот Путину важно сохранить духовную скрепу своего режима, уверены эксперты.

Гармонизация в экономике без политической интеграции

Содержание 28-ми так называемых "дорожных карт" интеграции России и Беларуси держалось в секрете до 10 сентября. В прессе на протяжении нескольких месяцев высказывались ожидания вплоть до полного поглощения Беларуси Россией. На пресс-конференции после переговоров с Путиным в Кремле Лукашенко признал, что президенты двух стран "не очень-то баловали" журналистов подробностями своих переговоров об интеграции.

На первом месте среди 28 программ стоит сближение макроэкономической политики двух государств. В заявлении премьер-министров РФ и РБ указывается, что это, например, подразумевает совместную поддержку малого и среднего бизнеса. Кроме того, страны договорились обеспечить друг другу равный доступ к госзакупкам. Еще одна программа гарантирует единые правила конкуренции.

В "дорожных картах" 22 раза упоминается слово "гармонизация". Так, участники соглашений обещают друг другу гармонизацию денежно-кредитной политики, валютного регулирования, таможенного регулирования и требований защиты прав потребителей. "Каждая из программ - это уже конкретный план мероприятий, согласно которому мы будем двигаться, - заявил Лукашенко. - Правительства проделали колоссальную работу".

Политической интеграции России и Беларуси в ближайшее время не будет. "Мы исходим из того, что сначала нужно создать, несмотря на все благородство этой цели - политическая интеграция, экономический базис, экономическую основу, фундамент для того, чтобы двигаться дальше, в том числе и на политическом треке", - ответил на вопрос журналиста Владимир Путин. Политическая интеграция, по его словам, даже не обсуждалась.

От Лукашенко не ожидают выполнения соглашений

Экономист Сергей Жаворонков уверен, что Лукашенко вряд ли будет выполнять достигнутые договоренности. "Говорится, например, что Россия получит доступ к госзакупкам Беларуси. То есть, предполагается полное равенство бизнеса двух стран, - говорит сотрудник Института экономической политики им. Гайдара. - Но это все ерунда в условиях фактически ручного регулирования белорусской экономики Александром Лукашенко".

Сергей Жаворонков

Сергей Жаворонков

Жаворонков напоминает, как владелец российской компании "Ростсельмаш" Константин Бабкин жаловался, что не может продать в Беларуси ни одного комбайна или трактора. "Не потому, что это по закону запрещено, а потому, что все белорусские государственные сельхозпредприятия получили указание покупать только белорусскую технику, - объясняет Жаворонков. - Это указание, и оно выполняется".

Так называемая гармонизация налогового и таможенного законодательства тоже выглядит сомнительно, считает эксперт. "Лукашенко уже 25 лет гармонизирует, но таможенная дыра в Беларуси никуда не исчезает, - отмечает Жаворонков. - Вот с августа Россия ввела экспортные пошлины на цветные металлы. Сделала то же самое Белоруссия? Конечно, нет".

В чем же выгода Путина?

"Путину чрезвычайно важно к выборам преподнести подарок своим избирателям, - считает политолог Дмитрий Орешкин. - А наши избиратели любят геополитические подарки". По его словам, три всплеска популярности Владимира Путина связаны с войнами - в Чечне, Грузии и Украине. "С Лукашенко войны никакой не планируется, а планируется мирное поглощение или, точнее, создание иллюзии медленного поглощения", - говорит Орешкин.

Дмитрий Орешкин

Дмитрий Орешкин

Политолог уверен, что президент России не может не давать белорусскому коллеге деньги. "Крушение режима Лукашенко будет катастрофой для Путина хотя бы с точки зрения тех же самых избирателей. Поэтому он обречен его кормить, - считает Орешкин. - Лукашенко это прекрасно понимает и в ответ охотно провоцирует заявления о дружбе и братстве". При этом никаких серьезных шагов, которые ограничили бы его собственную власть на территории Беларуси, Лукашенко делать не собирается.

Экономист Сергей Жаворонков солидарен с Орешкиным в том, что распад союза России с Беларусью нанес бы Путину колоссальный имиджевый удар внутри России. Дело в том, поясняет Жаворонков, что этот союз - "одна из духовных скреп режима". Но есть и вторая причина, почему срыв договоренностей сходит Лукашенко с рук, и он может рассчитывать на помощь России.

"Это логика профсоюза диктаторов, - говорит Жаворонков. - Чем больше будет диктаторов в мире, тем позднее обратят внимание на Путина". По его словам, Путину выгодно, что Лукашенко сейчас предстает в "совершенно диком и пугающем виде". "Бывший посол США в России Майкл Макфол пару месяцев назад сказал, что на фоне Лукашенко Путин кажется почти цивилизованным правителем, - вспоминает экономист. - Это ровно тот эффект, которого Путин хочет добиться".

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