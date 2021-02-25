Почему Россия поддерживает Лукашенко?

Специально для рубрики DW "Беларусь. Перспективы" белорусский политолог Денис Мельянцов написал о том, почему Путин продолжает поддерживать Лукашенко. Обсудить его мнение и поделиться своим можно под соответствующим постом в Telegram-канале "DW Беларусь".

Поддержка России во время острой фазы политического кризиса в Беларуси стала ключевым фактором удержания власти Александром Лукашенко и последующей стабилизации положения в стране. Такие действия для Кремля несут очевидные негативные издержки в виде обострения отношений с Западом, финансовых затрат на поддержание белорусской экономики в случае усиления западных санкций и потери симпатий части белорусского общества, которая критически настроена по отношению к действующей власти. Почему же в таком случае Путин продолжает поддерживать Лукашенко вместо того, чтобы подыскать ему более лояльную замену?

Почему Беларусь важна?

Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно понять, для чего вообще России нужна Беларусь и почему ей невыгодно ее дестабилизировать. Беларусь представляет собой своеобразный "балкон", нависающий над странами НАТО и их союзниками, что обусловливает стратегическую значимость этой территории. В случае военного конфликта России с Западом, территория Беларуси имеет ключевое значение для деблокирования Калининградского эксклава и окружения стран Балтии, используя Сувалкский коридор. Беларусь также граничит с центральным, самым густонаселенным и важным в политическом значении регионом России. В данном случае Беларусь в качестве союзника России позволяет отодвинуть потенциальную линию фронта далеко на запад, тем самым существенно увеличивая стратегическую глубину территории.

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Гарантия неразмещения ракетного оружия противника на территории Беларуси также усиливает безопасность России. Так, подлетное время ракет средней дальности с территории восточной Беларуси до Москвы составляет менее 4 минут, что крайне затрудняет принятие решения об ответном ударе. Таким образом, появляется возможность нанесения первого "обезглавливающего" удара по штабам, бункерам, защищенным командным пунктам, узлам связи и т.д. Кроме того, на белорусской территории размещаются два российских военных объекта, которые по-прежнему представляют большое значение – узел дальней связи в Вилейке (обеспечивает связь с кораблями и субмаринами в Атлантическом и Индийском океанах) и радар системы предупреждения о ракетном нападении в Ганцевичах.

"Большая сделка" и российско-белорусская интеграция

Поэтому ядром всего российско-белорусского союзничества и интеграции с середины 1990-х и по сей день является так называемая "большая сделка", суть которой заключается в обеспечении Беларусью жизненно важных оборонных интересов России в обмен на ее экономическую и политическую поддержку. И, как показывает история, даже в периоды нормализации отношений между Минском и Западом и несмотря на многочисленные конфликты с Россией вокруг энергоносителей и других тем, Лукашенко всегда соблюдал свою часть сделки. Поэтому при всех нюансах восприятия белорусского руководителя в Кремле он доказал свою лояльность в самой важной сфере двустороннего взаимодействия, и менять его на кого-то другого без серьезных гарантий Кремль, по всей видимости, не готов.

Денис Мельянцов

Стабильность надежнее, неопределенность таит угрозы

Гарантией в данном случае может выступать такая политическая система в Беларуси, при которой Москва будет иметь решающее влияние на принятие политических решений. Либо через создание своих политических партий, либо через своих олигархов, владеющих ключевыми секторами белорусской экономики. Либо все вместе взятое. Но такой политической системы в Беларуси (пока) не создано. А поддержка революции в стране с жесткой вертикальной системой власти грозит распадом всей системы и долгосрочным хаосом, который, с одной стороны, создает дополнительные возможности для влияния, но с другой - создает массу вызовов и угроз. Не только для военной безопасности, но и для транзита, и в гуманитарной сфере.

Имеет право на существование и версия, согласно которой бело-красно-белый протест убедительно был преподнесен Путину исключительно как антироссийский и прозападный, цель которого оторвать от России стратегически значимого союзника, тем самым ослабив ее на западном направлении. В поддержку этой аргументации работали и все действия политического Запада, который сразу же стал на сторону протеста и призвал Россию воздержаться от вмешательства в дела Беларуси.

Общность врага и рост российского влияния

Эта и последующая демонстративная поддержка белорусской и российской оппозиции Западом (включая санкции против белорусского и российского официоза) дает в распоряжение Лукашенко дополнительные доводы для убеждения Кремля в наличии общего врага и – следовательно – необходимости поддержки Беларуси в этой общей борьбе.

К тому же в Москве прекрасно понимают, что с усилением западных санкций против Лукашенко и изоляции Беларуси на западном направлении автоматически нарастает зависимость Беларуси от России, что делает Лукашенко более сговорчивым союзником, а значит – в среднесрочной перспективе позволяет наращивать российское влияние в стране и без революционных потрясений и связанных с ними рисках и неопределенностях.

Автор: Денис Мельянцов, координатор программы "Внешняя политика Беларуси" Совета по международным отношениям "Минский диалог"

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