"Фальстарт" и молчание: реакция Минска на атаки ХАМАС

Нападение палестинского радикального движения ХАМАС на Израиль утром 7 октября не вызвало бурную реакцию официального Минска. МИД страны ограничился сдержанным заявлением о "неприемлемости агрессии" и "недопустимости жертв среди мирного населения", в то время как заявление Александра Лукашенко не прозвучало вообще.

Однако белорусская пропаганда молчать не стала: в белорусских госСМИ и телеграм-каналах отдельных пропагандистов встречаются высказывания против Израиля и в поддержку ХАМАС, которое Евросоюз, США и Израиль классифицируют как террористическую организацию.

Так, на сайте государственной газеты "Минская правда" появилась колонка, где говорилось, что "победа Палестины - это победа Москвы и Минска", хотя позже материал был удален. Подобные заявления пропаганды выглядят странно, учитывая неплохие отношения Беларуси с Израилем, чей посол остается в Минске даже после событий 2020 года.

С чем связана такая реакция и насколько отношение к конфликту в Израиле зависит от позиции России - у DW.

Белорусская пропаганда повторяет российскую

Официальное заявление МИДа относительно нападения ХАМАС на Израиль политолог и эксперт в международных отношениях Роза Турарбекова называет дежурным и обезличенным, ведь в нем даже не указывается, каким именно странам нужно прекратить огонь. Что касается реакции пропаганды, то она, по словам эксперта, просто повторяет нарративы российской.

"Они определено заняли сторону ХАМАС, хотя и не пишут об этом прямо, пишут в целом о Палестине. Этот такой пропагандистский прием обобщения. Нужно помнить, что ХАМАС не единственный представитель палестинского движения сопротивления. Но пропаганда не разбирается в ситуации, а просто повторяет московский нарратив о том, что во всем виноваты США - это такая крайне лицемерная схема", - говорит Турарбекова.

Для Лукашенко важна антизападная риторика Фото: Alexander Zemlianichenko/AP/picture alliance

Эксперт Финского института международных отношений Григорий Нижников считает, что белорусская пропаганда попыталась сыграть на опережение, считая, что это будет та линия, которую "займет партия". Но в итоге, по словам эксперта, они промахнулись - это был "фальстарт" и непрофессионализм, непонимание ситуации и контекста. "Атака на Израиль, который для них западное государства, есть атака на западные ценности и на Запад, который для Лукашенко и Москвы главный враг. Плюс антисемитизм тоже играет роль, у многих из пропагандистов, как мне кажется, остается флер советского антисемитизма".

Зависит ли позиция Минска от позиции Москвы?

Роза Турарбекова считает, выступления белорусской пропаганды тщательно согласованы с властями, и такой позиция всегда была. "Для Лукашенко антизападная риторика всегда была более важна, чем для Кремля. Сейчас, когда Израиль выступает стратегическим союзником США, все, что плохо для США, - хорошо для Минска и Москвы. Для Лукашенко это не результат зависимости от России, а откровенный взгляд на ситуацию".

С такой позицией не согласен эксперт Финского института международных отношений Григорий Нижников, который отмечает, что у Беларуси теперь нет никакой независимой внешней политики. "Главное влияние на позицию Минска оказывает молчание Москвы. Заявление Путина о том, что "наша позиция хорошо известна", звучало довольно обтекаемо. И раз Москва не смогла занять ни одну из сторон, Минск делает то же самое", - считает эксперт.

Кроме того, Нижников отмечает, что для Минска очень важны связи с арабскими государствами, учитывая сегодняшнюю изоляцию Лукашенко. По словам эксперта, Беларусь хотела бы развивать отношения с Израилем, но не всегда может это делать. То же самое касается арабских стран, где развитие отношений идет только с российскими союзниками - Ираном и Сирией. "Минск просто не может позволить себе делать что-то выходящее за рамки того, что Москва считает допустимым", - говорит эксперт.

Лукашенко не хочет делать себе хуже

Возможно, именно сложными внешнеполитическими позициями и объясняется молчание самого Лукашенко относительно конфликта, тем более что в Минске работает как посольство Израиля, так и палестинское посольство.

"Думаю, Лукашенко просто не знает, что сказать. Он не хочет сделать ситуацию хуже для себя самого. Если он займет какую-то из сторон, это подорвет его и так шаткие позиции на международной арене. Поэтому лучший вариант для него - держаться в стороне, тем самым показывая белорусам, мол, вот очередная война, а я держу вас от нее далеко", - считает Григорий Нижников.

Говоря о том, какая позиция в отношении нападения на Израиль более выгодна официальной Беларуси, Турарбекова полагает, что Лукашенко продолжит "сидеть на двух стульях": "Если в самый горячий момент смена позиции не произошла, то я не думаю, что сейчас по прошествии времени она изменится". Эксперт добавляет, что пропагандисты будут продолжать исполнять свою роль и транслировать поддерживающий Палестину дискурс, но вряд ли такую же позицию можно будет увидеть на официальном уровне.

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