Сохраняем позиции: Кремль - о непризнании ХАМАС террористами

В Кремле заявили, что Россия "сохраняет контакты со сторонами конфликта" в ответ на вопрос о возможности признания ХАМАС террористической группировкой.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду, 11 октября, отвечая на вопрос о признании Россией движения ХАМАС террористической организацией, заявил, что российские власти "продолжают анализировать ситуацию".

"Мы сохраняем наши контакты со сторонами конфликта. И там, и там есть российские граждане. Для нас судьба российских граждан является приоритетом номер один. Кроме того, конечно, Россия продолжает анализировать ситуацию и сохраняет свои позиции как страны, которая имеет потенциал участия в процессе урегулирования", - заявил Песков.

Россия не считает ХАМАС террористами

Президент Владимир Путин, комментируя обострение, заявил, что позиция России по поводу конфликта "сложилась не сегодня, не в связи с этими трагическими событиями - она сложилась на протяжении десятилетий". "И эта позиция хорошо известна и израильской стороне, и нашим друзьям в Палестине. Мы всегда выступали за исполнение решений Совета Безопасности ООН. Имею в виду, прежде всего, создание независимого суверенного палестинского государства. В этом корень всех проблем", - сказал президент.

Российские власти и ХАМАС поддерживают отношения, а представители группировки ездят на переговоры в Москву. Последний подобный визит состоялся в марте 2023 года. ХАМАС признан террористической организацией Европейским Союзом, ФРГ, Израилем, Канадой, США, Японией, а также рядом других стран. Россия не считает группировку террористической.

Война Израиля с ХАМАС

ХАМАС утром 7 октября атаковал Израиль, устроив самые массовые расправы над гражданским населением за все время существования израильского государства. По последним данным, в результате нападения были убиты более 1300 мирных жителей. Израиль в последующие дни восстановил контроль над утерянными населенными пунктами и над границей с сектором Газа.

Власти Израиля после атаки ХАМАС пообещали уничтожить палестинскую группировку и начали наносить удары по объектам ХАМАС в секторе Газа, а также готовиться к наземной операции.

Согласно отчету министерства здравоохранения сектора Газа, там погибли 1055 человек, еще более 5 тысяч получили ранения. По данным ООН, более 260 тысяч жителей Газы покинули свои дома.

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