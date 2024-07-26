Минюст РФ признал "иноагентом" медиапроект "Bild на русском"

Российские власти пополнили список так называемых "иностранных агентов" русскоязычным медиапроектом, запущенным немецким таблоидом Bild. Иноагентом также признан политолог Илья Матвеев из университета в Беркли.

Министерство юстиции России в пятницу, 26 июля, вновь расширило список так называемых "иностранных агентов". Отныне в него входит медиапроект "Bild на русском", ранее запущенный немецким таблоидом Bild. Причины Минюстом не уточняются. В обновленный список также попал политолог Илья Матвеев - приглашенный исследователь Калифорнийский университета в Беркли.

В медиапроекте "Bild на русском", помимо русскоязычной версии новостей и других материалов издания Bild, также выходят авторские программы известных российских журналистов и аналитиков и интервью с российскими оппозиционными политиками, публицистами, учеными и деятелями культуры. Многие из них были ранее включены Минюстом в реестр "иноагентов", в том числе за публичное осуждение агрессивного вторжения РФ в Украину.

Илья Матвеев, в прошлом постоянный комментатор "Эха Москвы", сегодня делает авторские публикации, в частности, в изданиях из списка "иноагентов" или признанных "нежелательными" в РФ, отмечает "Радио Свобода".

Закон об "иноагентах" в России

Законодательство об "иностранных агентах" появилось в России в 2012 году. С тех пор в проскрипционные списки были внесены несколько сотен организаций и физических лиц. Реестр физических лиц-"иноагентов" был запущен в начале апреля 2022 года, став четвертым подобным перечнем наряду со списком НКО-"иноагентов", СМИ-"иноагентов" и незарегистрированных организаций-"иноагентов".

С декабря 2022 года закон позволяет объявлять "иноагентами" тех, кто, по версии российских властей, получает "поддержку из-за рубежа", а также "находится под иностранным влиянием".

В марте 2024 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, запрещающий российским гражданам и компаниям размещать рекламу на ресурсах "иностранных агентов" - на их сайтах, в их соцсетях, блогах и на других площадках. Новый закон также запрещает рекламировать в СМИ и интернете ресурсы самих "иноагентов".