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Минюст РФ признал "иноагентом" медиапроект "Bild на русском"

Роман Сулима
26 июля 2024 г.

Российские власти пополнили список так называемых "иностранных агентов" русскоязычным медиапроектом, запущенным немецким таблоидом Bild. Иноагентом также признан политолог Илья Матвеев из университета в Беркли.

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Здание Министерства юстиции России
Здание Министерства юстиции России Фото: Alexander Scherbak/TASS/picture alliance

Министерство юстиции России в пятницу, 26 июля, вновь расширило список так называемых "иностранных агентов". Отныне в него входит медиапроект "Bild на русском", ранее запущенный немецким таблоидом Bild. Причины Минюстом не уточняются. В обновленный список также попал политолог Илья Матвеев - приглашенный исследователь Калифорнийский университета в Беркли.

В медиапроекте "Bild на русском", помимо русскоязычной версии новостей и других материалов издания Bild, также выходят авторские программы известных российских журналистов и аналитиков и интервью с российскими оппозиционными политиками, публицистами, учеными и деятелями культуры. Многие из них были ранее включены Минюстом в реестр "иноагентов", в том числе за публичное осуждение агрессивного вторжения РФ в Украину

Илья Матвеев, в прошлом постоянный комментатор "Эха Москвы", сегодня делает авторские публикации, в частности, в изданиях из списка "иноагентов" или признанных "нежелательными" в РФ, отмечает "Радио Свобода".

Закон об "иноагентах" в России

Законодательство об "иностранных агентах" появилось в России в 2012 году. С тех пор в проскрипционные списки были внесены несколько сотен организаций и физических лиц. Реестр физических лиц-"иноагентов" был запущен в начале апреля 2022 года, став четвертым подобным перечнем наряду со списком НКО-"иноагентов", СМИ-"иноагентов" и незарегистрированных организаций-"иноагентов".

С декабря 2022 года закон позволяет объявлять "иноагентами" тех, кто, по версии российских властей, получает "поддержку из-за рубежа", а также "находится под иностранным влиянием".

В марте 2024 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, запрещающий российским гражданам и компаниям размещать рекламу на ресурсах "иностранных агентов" - на их сайтах, в их соцсетях, блогах и на других площадках. Новый закон также запрещает рекламировать в СМИ и интернете ресурсы самих "иноагентов".

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