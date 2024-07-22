Минюст РФ угрожает штрафами за репосты записей "иноагентов"

Как минимум три человека получили от Минюста предупреждения о недопустимости репостов записей "иноагентов" без маркировки.

Министерство юстиции России начало рассылать частным лицам предупреждения об административной ответственности за репосты материалов изданий, объявленных "иностранными агентами", без соответствующей маркировки. Подобные уведомления уже получили адвокат из Санкт-Петербурга Виктор Дроздов и юрист из Волгограда Роман Мельниченко, а также журналист Кирилл Кривошеев.

Мельниченко в понедельник, 22 июля, опубликовал в своем Telegram-канале предупреждение от Минюста, датированное 10 июля. В нем ведомство указывает на репост публикации признанного в РФ "иностранным агентом" издания SotaVision, включенного в реестр "иностранных агентов", без указания на его статус. В материале говорилось о травле юриста и других жителей Волгограда, возложивших цветы у памятника жертвам политических репрессий в марте 2024 года, после гибели оппозиционера Алексея Навального.

Роману Мельниченко предписано "устранить вышеуказанное нарушение" до 27 сентября 2024 года и сообщить об этом в Минюст. В противном случае ему угрожают штрафом. Каким образом предлагается устранить нарушение, ведомство не уточняет. Добавить маркировку "иноагента" невозможно при репосте, таким образом, остается только возможность удаления публикации.

Дальше - больше?

Позднее в этот же день стало известно, что такое же письмо пришло Кириллу Кривошееву. Претензии ведомства связаны с тем, что журналист в своем Telegram-канале сделал репост статьи издания "Холод" о том, как власти Азербайджана пытаются вернуть в Нагорный Карабах людей, уехавших оттуда 30 лет назад. Причем автором этого материала является сам Кривошеев. В комментарии "Холоду" в понедельник Кривошеев заявил, что отредактирует публикацию, добавив информацию об "иноагентском" статусе издания.

Несколькими днями ранее подобное предупреждение от Минюста опубликовал Виктор Дроздов . В декабре 2023 года адвокат репостнул в своем Telegram-канале материал издания The Moscow Times о расширении полномочий Центробанка России, без указания того, что это издание признано "иностранным агентом".

Юрист Михаил Беньяш пишет, что письма в адрес Дроздова, Мельниченко и Кривошеева - первые известные предупреждения Минюста за репосты изданий, объявленных "иностранными агентами". "То, что Минюст начнет слать подобные письма счастья, разговор шел еще где-то с год назад. И вот теперь пошли первые случаи. Дальше - больше. А аппетит, как мы знаем, приходит во время еды", - отметил юрист.