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Минюст РФ угрожает штрафами за репосты записей "иноагентов"

Жан Рофе
22 июля 2024 г.

Как минимум три человека получили от Минюста предупреждения о недопустимости репостов записей "иноагентов" без маркировки.

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Надпись "иностранный агент" на спине человека
Минюст угрожает частным лицам штрафами за репосты записей "иноагентов" без маркировкиФото: DW

Министерство юстиции России начало рассылать частным лицам предупреждения об административной ответственности за репосты материалов изданий, объявленных "иностранными агентами", без соответствующей маркировки. Подобные уведомления уже получили адвокат из Санкт-Петербурга Виктор Дроздов и юрист из Волгограда Роман Мельниченко, а также журналист Кирилл Кривошеев.

Мельниченко в понедельник, 22 июля, опубликовал в своем Telegram-канале предупреждение от Минюста, датированное 10 июля. В нем ведомство указывает на репост публикации признанного в РФ "иностранным агентом" издания SotaVision, включенного в реестр "иностранных агентов", без указания на его статус. В материале говорилось о травле юриста и других жителей Волгограда, возложивших цветы у памятника жертвам политических репрессий в марте 2024 года, после гибели оппозиционера Алексея Навального.

Роману Мельниченко предписано "устранить вышеуказанное нарушение" до 27 сентября 2024 года и сообщить об этом в Минюст. В противном случае ему угрожают штрафом. Каким образом предлагается устранить нарушение, ведомство не уточняет. Добавить маркировку "иноагента" невозможно при репосте, таким образом, остается только возможность удаления публикации.

Дальше - больше?

Позднее в этот же день стало известно, что такое же письмо пришло Кириллу Кривошееву. Претензии ведомства связаны с тем, что журналист в своем Telegram-канале сделал репост статьи издания "Холод" о том, как власти Азербайджана пытаются вернуть в Нагорный Карабах людей, уехавших оттуда 30 лет назад. Причем автором этого материала является сам Кривошеев. В комментарии "Холоду" в понедельник Кривошеев заявил, что отредактирует публикацию, добавив информацию об "иноагентском" статусе издания.

Несколькими днями ранее подобное предупреждение от Минюста опубликовал Виктор Дроздов. В декабре 2023 года адвокат репостнул в своем Telegram-канале материал издания The Moscow Times о расширении полномочий Центробанка России, без указания того, что это издание признано "иностранным агентом".

Юрист Михаил Беньяш пишет, что письма в адрес Дроздова, Мельниченко и Кривошеева - первые известные предупреждения Минюста за репосты изданий, объявленных "иностранными агентами". "То, что Минюст начнет слать подобные письма счастья, разговор шел еще где-то с год назад. И вот теперь пошли первые случаи. Дальше - больше. А аппетит, как мы знаем, приходит во время еды", - отметил юрист.

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