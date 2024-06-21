Режиссер Качанов и политолог Винатье объявлены "иноагентами"

В реестр "иноагентов" в России включены Роман Качанов, Лоран Винатье, правозащитник Алексей Прянишников, политтехнолог Сергей Антонов, мундепы из Санкт-Петербурга Владимир Волохонский и Никита Кириллов.

Министерство юстиции РФ внесло в список так называемых "иностранных агентов" режиссера Романа Качанова и гражданина Франции ученого-политолога Лорана Винатье. Об этом сообщается на сайте ведомства в пятницу, 21 июня.

Качанов известен как автор фильмов "ДМБ", "Даун хаус", "Марш утренней зари", "Счастье" и других. После начала войны в Украине он осудил российское вторжение и запретил показывать в России свой новый фильм. По версии Минюста, Качанов распространял "недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа" России и российской армии.

Советник швейцарского Центра гуманитарного диалога Лоран Винатье был арестован в Москве в начале июня и находится в СИЗО по делу о сборе сведений о военной деятельности РФ. Прокуратура утверждает, что для своих исследований он был обязан сам заранее подать заявление о регистрации в качестве "иноагента".

"Иноагентами" стали правозащитник, политтехнолог и два мундепа

В реестр "иноагентов" включен также правозащитник Алексей Прянишников, поддерживающий репрессированного якутского шамана Александра Габышева. Он, как утверждают в Минюсте, распространял "недостоверную информацию" о принимаемых российскими властями решениях и проводимой ими политике.

В списках появились, кроме того, петербургский региональный политик Никита Кириллов, политтехнолог из Удмуртии Сергей Антонов и муниципальный депутат из Санкт-Петербурга Владимир Волохонский. Все они выступали против "СВО", а также участвовали в создании и распространении материалов других "иноагентов", пишет ведомство.

Размытость закона об "иноагентах"

Законодательство об "иноагентах" в России появилось в 2012 году. Закон позволил Минюсту признавать такими некоммерческие организации, если они получают финансирование из-за рубежа и занимаются политической деятельностью. Критерии, по которым определяется такая деятельность, в законе четко не определены.

Позже закон разрешил признавать агентами СМИ и физических лиц, даже тех, кто не получает зарубежного финансирования, но "находится под иностранным влиянием". Что означает это конкретно, российское законодательство не уточняет.

В начале мая 2024 года Госдума приняла закон, запрещающий "иноагентам" баллотироваться на выборах, работать наблюдателями на выборах, доверенными лицами кандидатов и избирательных объединений, а также их уполномоченными представителями.