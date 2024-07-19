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В реестр "иноагентов" в РФ внесли пианиста Евгения Кисина

Алексей Волошинов
19 июля 2024 г.

Минюст РФ признал "иноагентами" пианиста Евгения Кисина, архиепископа АПЦ Григория Михнова-Вайтенко, блогера Юрия Швеца и бывшего соратника Навального Дмитрия Цибирева.

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Здание Министерства юстиции РФ в Москве (фото из архива)
Здание Министерства юстиции РФ в Москве (фото из архива)Фото: Alexander Scherbak/TASS/picture alliance

Министерство юстиции РФ обновило реестр "иностранных агентов" в пятницу, 19 июля. В него попали: известный пианист и лауреат двух премий "Грэмми" Евгений Кисин, архиепископ Апостольской православной церкви Григорий Михнов-Вайтенко, бывший сотрудник КГБ, видеоблогер Юрий Швец, а также бывший соратник Алексея Навального из Саратова Дмитрий Цибирев. В то же время из реестра в связи с ликвидацией был исключен фонд "Правовая инициатива".

Как утверждает Минюст РФ, Кисин "переводил деньги ВСУ и распространял недостоверную информацию о решениях российских властей" в иностранных СМИ, а Цибирев якобы призывал к участию в несогласованных акциях и взаимодействовал с представителем некой "нежелательной организации". Михнов-Вайтенко и Швец, в свою очередь, распространяли материалы других "иноагентов", кроме того, утверждает ведомство, Швец призывал к усилению санкций против России.

Закон об "иноагентах" в России

Законодательство об "иностранных агентах" появилось в России в 2012 году. С тех пор в проскрипционные списки были внесены несколько сотен организаций и физических лиц. Реестр физических лиц-"иноагентов" был запущен в начале апреля 2022 года, став четвертым подобным перечнем наряду со списком НКО-"иноагентов", СМИ-"иноагентов" и незарегистрированных организаций-"иноагентов".

С декабря 2022 года закон позволяет объявлять "иноагентами" тех, кто, по версии российских властей, получает "поддержку из-за рубежа", а также "находится под иностранным влиянием".

В марте 2024 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, запрещающий российским гражданам и компаниям размещать рекламу на ресурсах "иностранных агентов" - на их сайтах, в их соцсетях, блогах и на других площадках. Новый закон также запрещает рекламировать в СМИ и интернете ресурсы самих "иноагентов".

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