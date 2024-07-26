Минюст России признал "экстремистскими" 55 организаций

Министерство юстиции России включило в список "экстремистских" 55 организаций. На это в пятницу, 26 июля, обратила внимание правозащитная организация "Первый отдел". Министерство посчитало все 55 организаций "структурными подразделениями" несуществующего "Антироссийского сепаратистского движения", деятельность которого ранее была также запрещена на территории РФ.

В числе прочих в реестр "экстремистских" организаций попали американский фонды Free Russia Foundation (Фонд "Свободная Россия"), "Азиаты России" и "Свободная Бурятия", "Лига свободных наций", движение "Свободная Ингрия" и другие. Всего в списке Минюста содержится более 160 наименований.

Несуществующее "Антироссийское сепаратистское движение" признано в РФ "экстремистским"

В начале июня 2024 года Верховный суд России по требованию Минюста признал "Антироссийское сепаратистское движение" и "его структурные подразделения" "экстремистской" организацией на территории РФ.

Как выяснили журналисты, движения с таким названием не существует. Несмотря на это, в Минюсте "Антироссийское сепаратистское движение" назвали международным общественным движением, которое занимается "разрушением многонационального единства и территориальной целостности России".

Ранее в феврале и марте 2024 года в России "экстремистскими" были признаны несуществующие движения "Я/Мы Сергей Фургал" и "Международное движение ЛГБТ".

В середине марта в связи с объявлением "движения ЛГБТ" экстремистским было возбуждено первое в РФ дело об организации экстремистского сообщества или участии в нем (Ст. 282.1. УК РФ). Обвиняемыми по нему стали сотрудники оренбургского гей-бара Pose.