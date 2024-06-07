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Суд в РФ признал "экстримистским" несуществующее движение

Алексей Волошинов
8 июня 2024 г.

Верховный Суд РФ признал несуществующее "Антироссийское сепаратистское движение" и "его структурые подразделения" экстремистскими.

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Молоток судьи и книги
Фото: picture alliance/imageBROKER

Верховный суд России по требованию Минюста признал "Антироссийское сепаратистское движение" и "его структурные подразделения" "экстремистской" организацией, сообщает издание "Медиазона" в пятницу, 7 июня.

При этом, как пишут журналисты, движения с таким названием не существует. Признать его "экстремистским" в конце апреля потребовал российский Минюст. По его мнению, "Антироссийское сепаратистское движение" - международное общественное движение, которое занимается "разрушением многонационального единства и территориальной целостности России".

В России "экстремистскими" признаны несколько несуществующих движений

В феврале 2024 года Хабаровский краевой суд признал незаконной на территории России деятельность несуществующего "межрегионального общественного движения "Я/Мы Сергей Фургал". В апреле того же года Росфинмониторинг внес его в реестр "террористов и экстремистов".

"Экстремистским" в марте 2024 в России также признали несуществующее "Международное движение ЛГБТ" и его "структурные подразделения". В середине марта в связи с объявлением "движения ЛГБТ" экстремистским было возбуждено первое в РФ дело об организации экстремистского сообщества или участии в нем (Ст. 282.1. УК РФ). Обвиняемыми по нему стали сотрудники оренбургского гей-бара Pose.

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