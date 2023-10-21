Россия хочет ограничить выезд молодых хоккеистов за границу

Министерство спорта России совместно с депутатами Госдумы разработает правовые акты, ограничивающие отъезд за границу молодых российских хоккеистов. Об этом на форуме "Россия - спортивная держава" в Перми заявил министр спорта Олег Матыцин в субботу, 21 октября, сообщает агентство РБК.

"Посмотрим, как мы можем защитить интересы российского хоккея, спортсменов, тренеров и спортивных школ, чтобы ограничить выезд талантливых спортсменов", - цитирует Матицына издание.

По словам чиновника, необходимо создать условия, которые позволяли бы игрокам реализовывать свои таланты и получать материальную поддержку в России. О том, будут ли возможные ограничения касаться любых выездов за рубеж или только переходов в зарубежные клубы, министр не уточнил.

Путин потребовал "разобраться"

19 октября президент России Путин во время заседания Совета по развитию физической культуры и спорта выставил требование к Минспорта и Федерации хоккея РФ разобраться в ситуации с утечкой молодых российских хоккеистов. "Надо понять, что нам делать с этими дельцами от хоккея, которые ребятишек еще со спортивных школ отбирают и тащат за границу... Ясно, что каждый человек делает свой выбор, и мы не должны этому мешать, но ясно также и то, что это бизнес", - сказал Путин.

По данным РБК, в Федерации хоккея России сообщили, что агенты без лицензий вывозят игроков в Северную Америку. Только прошедшим летом играть за Национальную хоккейную лигу (НХЛ), которая объединяет клубы США и Канады, традиционно уехали более десяти молодых хоккейных талантов России, среди которых Иван Мирошниченко ("Вашингтон Кэпиталз") и Дмитрий Воронков ("Коламбус Блю Джекетс").

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