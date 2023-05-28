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Один из моментов финала ЧМ-2023 по хоккею
Один из моментов финала ЧМ-2023 по хоккеюФото: Kalle Parkkinen/Newspix24/IMAGO/Newspix24
СпортГермания

Германия проиграла Канаде в финале ЧМ-2023 по хоккею

Анатолий Арни
53 мин. назад

Сборная Канады обыграла немцев в финале чемпионата мира по хоккею со счетом 5:2. Третье место на ЧМ-2023 заняла Латвия.

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Сборная Канады стала победителем чемпионата мира по хоккею с шайбой, завершившемся в воскресенье, 28 мая, игрой между Канадой и Германией на стадионе в финском Тампере. Немцы уступили канадцам со счетом 2:5 и стали серебряными призерами ЧМ-2023. Для Канады эта победа в финале стала 28-й по счету за всю историю чемпионата мира.

Бронзу же на ЧМ-2023 получила сборная Латвии, обыграв США со счетом 4:3 в овертайме. Таким образом Латвия впервые за всю историю ЧМ по хоккею заняла место на пьедестале.

Россия и Беларусь не были допущены на чемпионат

Изначально ЧМ-2023 по хоккею планировалось проводить в Санкт-Петербурге, но из-за развязанной РФ войны против Украины соревнования были перенесены в Ригу и Тампере.

Сборные РФ и Беларуси также были отстранены от участия в ЧМ, как и в других проходящих под эгидой Международной федерации хоккея на льду (IIHF) соревнованиях. Решение было принято вскоре после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину и продолжает действовать "до дальнейшего уведомления".

ЧМ-2027 по хоккею пройдет в Германии

Во время ЧМ-2023 также были объявлены результаты голосования о месте проведения чемпионата мира по хоккею в 2027 году - им стала Германия. Страна соревновалась за это право с Казахстаном и получила 75 процентов голосов на конгрессе IIHF.

Матчи ЧМ-2027 по хоккею пройдут на стадионах в немецком Дюссельдорфе (PSD Bank Dome) и Мангейме (SAP Arena). Каждый из стадионов вмещает около 13 тысяч зрителей. Соревнования будут проходить с 14 по 30 мая 2027 года.

В 2024 году ЧМ по хоккею пройдет в Чехии, в 2025-м странами его проведения станут Швеция и Дания, а в 2026-м - Швейцария.

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