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Из-за санкций российский спорт теряет финансирование

Евгений Жуков
20 октября 2023 г.

Наложенные на Россию санкции привели к убыткам спонсоров Олимпийского комитета России. Из-за этого целый ряд программ ОКР лишились финансирования на сумму свыше 3,5 млрд рублей.

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Олимпийские кольца на фоне флага России
Фото: Jae C. Hong/AP/dpa/picture alliance

Из-за убытков, нанесенных в результате санкций спонсорам Олимпийского комитета России (ОКР), в РФ было прекращено финансирование спортивных программ на сумму более 3,5 млрд рублей. Такие данные привел в пятницу, 20 октября, генеральный директор ОКР Владимир Сенглеев.

"Из-за того, что мы не подтвердили источники финансирования, мы приостановили финансирование программ на 3,514 млрд рублей", - цитирует ТАСС выступление Сенглеева на международном спортивном форуме "Россия - спортивная держава" в Перми. Он уточнил, что ситуация вызвана убытками традиционных спонсоров ОКР в связи с санкциями в отношении России.

По словам главы ОКР Станислава Позднякова, были, в частности, свернуты ряд программ, связанных с подготовкой олимпийского резерва. "До сегодняшнего момента у нас не решена проблема федерального спонсора", - приводит слова Позднякова корреспондент "Матч ТВ".

Глава российского Олимпийского комитета указал на большую роль спонсоров, отметив, что хотя для финансирования спорта в РФ "подавляющее большинство средств выделяется из госбюджета", но "без дополнительных источников финансирования было бы не так просто".

12 октября Международный олимпийский комитет (МОК) временно отстранил Олимпийский комитет России от Олимпийского движения до дальнейшего уведомления из-за нарушения им Олимпийской хартии. В МОК отстранение объяснили принятым ОКР решением о "включении" в свой состав региональных спортивных организаций, находящихся в ведении Национального олимпийского комитета (НОК) Украины, а именно Донецкой, Херсонской, Луганской и Запорожской областей, часть территории которых оккупированы войсками РФ.

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