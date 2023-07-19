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Минспорта РФ осудил слова Исинбаевой о "номинальном" звании

Сергей Гуща
9 мин. назад

Испанские СМИ сообщили, что российская спортсменка, носящая звание майора армии РФ, переехала жить на остров Тенерифа. В ответ Исинбаева заявила, что ее воинское звание "номинально".

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Елена Исинбаева, фото из архива
Елена Исинбаева, фото из архиваФото: picture alliance/dpa/S. Ilnitsky

Министр спорта России Олег Матыцин раскритиковал российскую спортсменку Елену Исинбаеву, заявившую, что ее звание майора вооруженных сил РФ было лишь "номинальным". "Недопустимо так относиться к воинскому званию и событиям, которые происходят в стране. Необходимости публичного осуждения нет, но каждый гражданин, любящий свою страну, отрицательно относится к таким заявлениям", - сказал Матыцин в среду, 19 июля.

Исинбаева: "Никогда не состояла на службе в ВС РФ"

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева состояла в спортивном армейском клубе ЦСКА. В 2015 году министр обороны РФ Сергей Шойгу присвоил ей звание майора. По данным СМИ, в том же году Исинбаева заключила пятилетний контракт на службу в российской армии и была назначена инструктором по легкой атлетике в ЦСКА.

17 июля в соцсети "Вконтакте" спортсменка отреагировала на широкое обсуждение ее персоны в информационном пространстве, заявив, что удостоена "высоких наград и званий за спортивные достижения", а "те звания, о которых сейчас говорят, носят номинальный характер" и она "никогда не состояла и не состоит на службе в Вооруженных силах РФ".  

El Digital Sur: Исинбаева живет на Тенерифе

Повышенный интерес к Исинбаевой в СМИ и соцсетях возник после того, как 14 июля испанское издание El Digital Sur сообщило о ее постоянном проживании в "роскошном комплексе", расположенном в южной части канарского острова Тенерифа. По данным команды Алексея Навального, недвижимость была приобретена Исинбаевой в начале 2022 года. В ответ спортсменка заявила, что является "человеком мира" и "живет там, где работает".

Испанское издание также подробно рассказало о политической и общественной деятельности Исинбаевой в России, направленной в поддержку действующего режима, в частности ее работе в созданном в 2015 году движении "Юнармия", в котором детей на "средства Минобороны" учат "обращаться с оружием, маршировать, допрашивать заключенных и любить отечество". Кроме того, газета напомнила об участии спортсменки в рабочей группе по подготовке поправок к Конституции России, позволивших Владимиру Путину "остаться у власти на неопределенный срок".

Спортсменка сообщила о возобновлении работы в МОК

В 2012 и 2018 годах Елена Исинбаева была доверенным лицом Владимира Путина на выборах президента РФ. Об этой деятельности спортсменка в своем посте в соцсети "Вконтакте" не упомянула, зато отметила, что ее "призвание - спорт", что она "никогда не была депутатом Госдумы или членом какой-либо партии" и с 2016 года состоит в Международном олимпийском комитете, где работает "на благо развития спорта". Исинбаева также сообщила, что в сентябре 2023 года вернется к исполнению своих обязанностей в МОК, поскольку организация ее проверила и не имеет претензий.

В феврале 2023 года Елена Исинбаева подпала под санкции Украины, которые, по словам президента Владимира Зеленского, направлены против представителей российского спорта, пытающихся поставить его на службу агрессии.

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