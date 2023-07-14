МОК раскритиковал ряд стран ЕС за позицию по атлетам из РФ

В Международном олимпийском комитете заявили о "двойных стандартах" в связи с позицией "некоторых европейских правительств" в вопросе допуска атлетов из РФ на соревнования.

Международный олимпийский комитет (МОК) раскритиковал негативную реакцию "со стороны некоторых европейских правительств" по вопросу о допуске атлетов из РФ, ведущей войну в Украине, к международным соревнованиям.Комментарий пресс-службы МОК обнародован в четверг, 13 июля.

"Прискорбно, что эти правительства не затрагивают вопрос о двойных стандартах, который обсуждался в процессе консультаций", - указали в комитете. "Мы не увидели от них ни одного комментария по поводу их отношения к участию в соревнованиях спортсменов, чьи страны вовлечены в другие 70 войн, вооруженных конфликтов и кризисов в мире", - добавили там.

"Еще более прискорбно, что они грубо игнорируют совершенно четкое заявление двух спецдокладчиков Совета ООН по правам человека", в то время как в других вопросах "постоянно подчеркивают свои твердые требования о соблюдении прав человека", указали в МОК, напомнив о словах одного из спецдокладчиков, указавшего, что каждый "имеет право не подвергаться дискриминации на основании своего паспорта".

"Страны могут использовать инструмент выдачи виз, чтобы предотвратить участие россиян"

Прага ранее запретила спортсменам из РФ принимать участие в турнирах в Чехии.

Министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер (Nancy Faeser) в апреле говорила, что намерена в случае необходимости принять политические меры, чтобы свести на нет рекомендацию МОК о возвращении российских и белорусских спортсменов на мировую спортивную арену. "Страны, в которых проводятся крупные спортивные состязания, не бессильны. Они могут использовать инструмент выдачи виз, чтобы предотвратить участие россиян", - отметила социал-демократический политик в интервью изданиям медиагруппы Funke от 10 апреля. По словам Фезер, "для украинских спортсменов абсолютно неприемлемо противостоять атлетам, выступающим за страну, которая убивает так много мирных жителей в Украине".

Вызвавшая споры рекомендация МОК

Международный олимпийский комитет ранее открыл спортсменам из России и Беларуси путь к возвращению на мировую спортивную арену после года запретов. Решение об их участии в летней Олимпиаде в Париже будет принято позже.

Глава МОК Томас Бах (Thomas Bach) назвал критику со стороны представителей европейских правительств достойной сожаления. Бах обратил внимание на независимость спортивной сферы от политики, указав, что политическое вмешательство приведет к "гибели мирового спорта в том виде, в каком мы его знаем".

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