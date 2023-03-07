Минобороны Украины прокомментировало видео казни бойца ВСУ

На 377-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий вторника, 7 марта (время московское).

В Европе увеличилось число заключенных журналистов

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В Украине в 2022 году было убито не менее 12 сотрудников СМИ, освещавших полномасштабное военное вторжение России, еще 21 человек был ранен. Такие числа приводятся в докладе Совета Европы о безопасности журналистов за 2022 год. Между тем, по данным Национального союза журналистов Украины, которые также приводятся в докладе, по состоянию на 15 декабря было убито 43 сотрудника СМИ, в том числе 22 журналиста, которые присоединились к украинской армии.

За решеткой в странах-членах Совета Европы и в Беларуси по состоянию на конец 2022 года находились 127 журналистов. Большинство из них – 52 – в Турции. В России и на оккупированных ей украинских территориях – 22 и 14 соответственно. В Беларуси – 32, в Азербайджане – 4, по одному человеку в Грузии, Польше и Великобритании (Джулиан Ассанж). Число заключенных журналистов в Европе увеличилось на 60 процентов по сравнению с 2021 годом, говорится в докладе.

Минобороны Украины прокомментировало видео с расстрелом украинского военнопленного

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Минобороны Украины призвало сограждан проявить сочувствие и тактичность по поводу гибели бойца ВСУ, предположительно ставшего жертвой расстрела российскими военными. Резонансное видео казни военнопленного появилось в соцсетях в понедельник. "К погибшим и их семьям должно быть прежде всего уважение", - написала в Facebook заместитель главы Минобороны Анна Маляр. Она заметила, что "соцсети и тактичность - несовместимы", и призвала дождаться, когда личность погибшего будет официально подтверждена.

Хроника событий 7 марта 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 6 марта 14.00 - 23.59 >>>

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