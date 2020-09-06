Министр обороны: ФРГ готова на уступки США в споре о "Северном потоке - 2"

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer) сигнализировала готовность пойти на уступки США в вопросе будущего строящегося газопровода "Северный поток - 2". После встречи с главой Пентагона Ллойдом Остином в Берлине во вторник, 13 апреля, она продемонстрировала готовность ввести мораторий на завершение спорного проекта.

"Можно задать себе этот вопрос", - заявила она. В том случае, если строительство будет доведено до конца, Крамп-Карренбауэр считает разумным осуществлять закупки российского газа только при определенных условиях. Необходимо поставить их "в зависимость от действий России", отметила она.

В свою очередь американский министр обороны заверил, что разногласия вокруг проекта "Северный поток - 2" не смогут негативно повлиять на тесное партнерство США и Германии. Правительство США выступает против достройки второй ветки газопровода по дну Балтийского моря, признал он. "Но мы не допустим, чтобы эта тема стала преградой грандиозным отношениям, которые нас связывают с Германией", - подчеркнул он.

Разногласия по строительству "Северного потока - 2"

Строительство газопровода "Северный поток - 2" является одним из главных спорных пунктов в германо-американских отношениях как во время президентства Дональда Трампа, так и при нынешнем президенте США Джо Байдене. США опасаются усиления зависимости Европы от российского газа и предпринимают попытки закрыть этот проект, в том числе с помощью санкций.

Кроме того, против строительства газопровода активно выступают Украина и балтийские страны, которые опасаются усиления влияния России на европейском энергетическом рынке. В то же время правительство ФРГ поддерживает этот проект, хотя в стране есть и немало его критиков, в частности "зеленые" и экологи. 13 апреля природоохранная организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) сообщила, что оспорила в административном суде Гамбурга разрешение на строительные работы, выданное Федеральным ведомством по морскому судоходству и гидрографии (BSH).

Проектная компания Nord Stream 2 AG между тем сообщила, что на 31 марта уложено 2339 км (из 2460 км), или 95% газопровода "Северный поток - 2", осталось проложить около 121 км (5%) от общей протяжённости трубы.

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