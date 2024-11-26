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Министр обороны Эстонии призвал инвестировать в ВПК Украины

Ольга Лебедева
26 ноября 2024 г.

У военной промышленности Украины вдвое больше мощностей, чем она производит, из-за отсутствия необходимых средств, заявил Ханно Певкур изданию The Hill. Он призвал инвестировать в производство в Украине.

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Ханно Певкур, министр обороны Эстонии
Министр обороны Эстонии Ханно ПевкурФото: DW

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур призвал увеличить инвестиции в украинскую оборонную промышленность. Украине необходимы деньги, вложенные в ее собственный ВПК, а не в иностранные войска для отражения российской агрессии, заявил он во время Галифаксского международного форума по безопасности в интервью изданию The Hill, опубликованном в понедельник, 25 ноября.

ВПК Украины имеет вдвое больше мощностей, чем производит

При этом он указал, что Украина за год производит "в шесть-семь раз больше гаубиц, чем производится, например, во Франции". "Их промышленность действительно наращивает производство", - указал он. По словам Певкура, Украина в состоянии производить военную технику на сумму около 30 млрд долларов в год, но у нее сейчас есть только 15 млрд, чтобы потратить.

"Это означает, что украинская промышленность имеет вдвое больше мощностей. Поэтому, когда вам нечего дать из собственных запасов, дайте им деньги - это простое послание", - добавил он.

Упущенная возможность во время Курского наступления

Одновременно Певкур указал на просчеты союзников Киева во время неожиданного вторжения ВСУ в Курскую область в августе. "Во время Курского наступления был огромный импульс в этой войне, но тогда у украинцев не было достаточно военной техники и огневой мощи, чтобы продвинуться еще дальше", - отметил эстонский министр обороны.

По его словам, это была "упущенная возможность украинцев вместе с Западом". "Мы должны коллективно решить, помогаем ли мы Украине сражаться или одержать победу. Если вы хотите помочь ей победить, необходимо сделать этот дополнительный шаг", - добавил эстонский политик.

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