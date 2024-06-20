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Корпорация из США будет производить боеприпасы в Украине

Роман Сулима
20 июня 2024 г.

Northrop Grumman станет первой американской оборонной компанией, которая займется производством боеприпасов среднего калибра на территории Украины, пишет Breaking Defence.

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155-мм артиллерийские снаряды американского производства
155-мм артиллерийские снаряды американского производстваФото: Hannah Beier/Getty Images

Американская военно-промышленная корпорация Northrop Grumman намерена начать производство боеприпасов среднего калибра в Украине. Об этом сообщило издание Breaking Defence в среду, 19 июня, со ссылкой на представителя компании Дэйва Бартелла. "Соглашение Northrop о совместном производстве - это первая публично подтвержденная сделка между крупным оборонным подрядчиком США и украинским правительством по реализации производственного проекта на территории Украины", - говорится в публикации.

По словам Бартелла, выступавшего на международной выставке Eurosatory 2024 в Париже, в будущем запланировано расширение проекта за счет производства танковых и артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм, а также других снарядов. Подробностей плана представитель Northrop не привел.

Заместитель помощника госсекретаря США по военно-политическим делам Стэнли Браун, в свою очередь, отметил, что новая программа Госдепартамента, которая предусматривает инвестирование 2 млрд долларов в оборонно-промышленную базу Украины, может открыть двери для дальнейшего американо-украинского совместного производства.

Штаб-квартира Northrop Grumman расположена в штате Вирджиния. Корпорация является третьей в мире по оборонному доходу, который составляет около 32,5 млрд долларов (более 30 млрд евро) в год.

В Украине уже открыли совместный цех Rheinmetall и "Укроборонопрома"

Первый совместный цех госкомпании "Украинская оборонная промышленность" (бывший "Укроборонпром") и немецкого концерна Rheinmetall по ремонту и производству бронетехники заработал в Украине, сообщил 10 июня украинский министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин. По его словам, "в цехе работают украинские специалисты, под техническим наблюдением коллег из Германии", "налоги уплачиваются в Украине".

Со своей стороны замминистра обороны Украины Дмитрий Клименков заявил, что открытие первого совместного цеха "Украинской оборонной промышленности" и Rheinmetall важно для укрепления оборонного потенциала Украины. "Это позволит нам обеспечить быстрый ремонт и обслуживание немецкой техники непосредственно на территории Украины, что значительно повысит эффективность наших Вооруженных сил", - цитирует его онлайн-издание "РБК-Украина".

Rheinmetall планирует ежегодно производить в обороняющейся от российской военной агрессии Украине шестизначное количество артснарядов натовского калибра 155 мм, которые Киев пока может только импортировать. Первые снаряды могут сойти с конвейера в Украине уже летом 2025 года.

 

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