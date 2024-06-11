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В Украине открыли первый цех Rheinmetall и "Укроборонопрома"

Александра Иванова
11 июня 2024 г.

Благодаря совместному с Rheinmetall ремонтному цеху немецкую технику можно будет быстрее возвращать на передовую, указал украинский министр стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.

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Логотип компании Rheinmetall на ее головном офисе в Дюссельдорфе
Логотип компании Rheinmetall на ее головном офисе в ДюссельдорфеФото: Federico Gambarini/dpa

Первый совместный цех госкомпании "Украинская оборонная промышленность" (бывший "Укроборонпром") и немецкого концерна Rheinmetall по ремонту и производству бронетехники заработал в Украине. Об этом сообщил вечером в понедельник, 10 июня, украинский министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.

"Прямо сейчас это позволит быстрее ремонтировать иностранную технику и, соответственно, быстрее возвращать ее на передовую. В перспективе здесь будут производиться новые образцы бронированной техники", - говорится в его посте в Telegram. По словам Камышина, "в цехе работают украинские специалисты, под техническим наблюдением коллег из Германии", "налоги уплачиваются в Украине". 

Со своей стороны замминистра обороны Украины Дмитрий Клименков заявил, что открытие первого совместного цеха "Украинской оборонной промышленности" и Rheinmetall важно для укрепления оборонного потенциала Украины. "Это позволит нам обеспечить быстрый ремонт и обслуживание немецкой техники непосредственно на территории Украины, что значительно повысит эффективность наших Вооруженных сил", - цитирует его онлайн-издание "РБК-Украина".

Сотрудничество "Укроборонпрома" и Rheinmetall

В июле 2023 года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя планы Rheinmetall открыть производство в Украине, заявила следующее: "Такой завод, если он будет построен, станет наряду с любыми другими объектами оборонного комплекса Украины законной целью для Вооруженных сил РФ".

Несмотря на эту критику, в октябре 2023 года концерн Rheinmetall основал совместное предприятие с украинской государственной компанией "Украинская оборонная промышленность" в Киеве - ООО Rheinmetall Ukrainian Defense Industry.

К февралю 2024 года, по данным пресс-службы Rheinmetall, на совместной площадке предприятий в Украине уже проводились работы по техобслуживанию и ремонту боевых машин. "На втором этапе в Украине будут производиться бронированные машины, такие как бронетранспортеры Fuchs, боевые машины пехоты Lynx и боевые танки Panther. Цель - стать эффективным партнером Украины в восстановлении некогда сильной оборонной промышленности страны и обеспечить автономность украинских мощностей", - говорилось тогда в пресс-релизе.

В феврале 2024 года на полях Мюнхенской конференции по безопасности АО "Украинская оборонная промышленность" и Rheinmetall подписали меморандум о взаимопонимании. А уже в середине марта глава немецкого концерна Армин Паппергер (Armin Papperger) объявил,  что в Украине завершается подготовка к началу строительства завода по производству снарядов.

Rheinmetall планирует ежегодно производить в Украине шестизначное количество артснарядов натовского калибра 155 мм, которые Киев пока может только импортировать. Первые снаряды могут сойти с конвейера в Украине уже летом 2025 года.

 

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