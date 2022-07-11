МИД Беларуси заявил протест Швеции из-за вывоза Кузнечиков

Министерство иностранных дел Беларуси в понедельник, 11 июля, вызвало к себе посла Швеции Кристину Юханнессон, сообщается на сайте белорусского внешнеполитического ведомства.

"Шведской стороне был заявлен протест в связи с укрывательством и произведенным с участием сотрудников шведской дипломатической миссии в Минске скрытым вывозом находящихся в розыске граждан Беларуси Виталия и Владислава Кузнечиков, обвиняемых в совершении повсеместно признанных общественно опасных деяний, влекущих ответственность в соответствии с уголовным законодательством", - говорится в сообщении.

Кузнечики почти два года жили в посольстве Швеции

Виталий Кузнечик и его сын Владислав почти два года укрывались от преследования белорусских властей в шведском посольстве в Минске. В сентябре 2020 года мужчины приехали в диппредставительство, чтобы попросить политического убежища, позвонили в домофон, но им ответили, что ничем помочь не могут. Тогда Кузнечики перелезли через забор и отказались покидать территорию посольства.

В начале июня 2022 года стало известно, что Кузнечики бежали в Латвию - снова перепрыгнув через забор, на этот раз на границе, - где также попросили убежища. На родине на обоих мужчин заведено уголовное дело за участие в протестах против белорусского правителя Александра Лукашенко.

МИД Беларуси раскритиковал поведение шведских дипломатов

Пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз, выступая на прошлой неделе в эфире белорусского гостелеканала ОНТ, заявил о "не совсем пристойном" поведении шведских дипломатов, которые, по мнению ведомства, помогли Кузнечикам скрываться от правоохранительных органов.

Белорусский гостелеканал "Беларусь 1" показал сюжет, в котором утверждается, что 1 июня шведские дипломаты, включая посла Кристину Юханнессон, помогли белорусам бежать из посольства.

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