 Год жизни в посольстве Швеции. Как два белоруса спасаются от преследования | Беларусь: взгляд из Европы - спецпроект DW | DW | 10.09.2021

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Беларусь

Год жизни в посольстве Швеции. Как два белоруса спасаются от преследования

Двое белорусов, отец и сын Кузнечики, уже год укрываются от уголовного преследования в посольстве Швеции в Минске. DW узнала, что у них нового.

Шведское посольство в Минске

Шведское посольство в Минске

"Если бы мы знали, что это все так надолго затянется, конечно, рассматривали бы другой вариант, но не факт, что он был бы лучше", - говорит Владислав Кузнечик. Вот уже год он  и его отец Виталий укрываются от преследования белорусских властей в шведском посольстве в Минске. 11 сентября 2020 мужчины приехали в диппредставительство, чтобы попросить политического убежища, позвонили в домофон, но им ответили, что ничем помочь не могут. Тогда Кузнечики перелезли через забор и отказались покидать территорию посольства.

Что грозит Кузнечикам

6 сентября 2020 года в Витебске милиция жестко задерживала участников мирных протестов. Виталия Кузнечика тогда избили, а Владислав вместе с другими участниками акции заступился за отца и отнял его у милиционеров. Ранее мужчина рассказывал DW , что его отцу распылили в глаза перцовый газ, что сам Виталий никого не трогал и этому есть множество свидетелей. Кадры разгона митингующих растиражировали СМИ. После акции на Кузнечиков завели уголовное дело по статье 364 УК РБ (Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел). "Вернувшись на год назад, в ситуации с отцом, когда его избивали, поступить по-другому мне бы не позволила совесть, так же как и не ходить на протесты", - уверен Владислав.

Виталий и Владислав Кузнечики (фото из архива)

Виталий и Владислав Кузнечики (фото из архива )

"Согласно материалам дела, Виталий и Владислав "с целью воспрепятствования законной деятельности сотрудников органов внутренних дел применили насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел Федотова Д.И. и иных неустановленных сотрудников органов внутренних дел, причинив последним телесные повреждения, побои и физическую боль".

"У нас нет информации о том, как следствие определило наличие телесных повреждений, побоев и физической боли у сотрудников внутренних дел, которых следствие не установило, - комментирует адвокат Вадим Дроздов.  - С 11 сентября мои клиенты находятся на территории посольства Швеции в Минске из-за опасений, что при задержании они подвергнутся пыткам". В шведском законодательстве не предусмотрена процедура получения политического убежища в посольстве  - такие заявления не могут быть удовлетворены, - отмечал МИД Швеции в комментариях СМИ. Внешнеполитическое ведомство также сообщало, что постоянно ведет диалог с Кузнечиками, но вдаваться в подробности своей работы не стало.

Посольство не может выдать Кузнечиков белорусским властям

Посольство Швеции не может выдать Кузнечиков белорусским властям. Как пояснил Вадим Дроздов, еще в сентября 2020 Виталий и Владислав обратились в Комитет против пыток с жалобой на Швецию. Они заявили, что, если в результате действий или бездействия властей Швеции, они будут задержаны властями Беларуси, то столкнутся с реальным риском пыток. 1 октября Комитет удовлетворил запрос Кузнечиков о временных мерах, обязывающих Швецию воздержаться от действий, которые могут привести к задержанию Виталия и Владислава, а также попросил Швецию обеспечить неприкосновенность сына и отца.

На территории шведского посольства в Минске Кузнечки живут уже год

На территории шведского посольства в Минске Кузнечки живут уже год

"Наличие временных мер не обязывает правительство Швеции предоставить Кузнечикам статус беженца, вид на жительство и т.д. Хотя оно и может это сделать", - отмечает юрист. По его словам, в ноябре 2021 года Комитет рассмотрит приемлемость жалобы Кузнечиков на Швецию. Это значит, что Виталий и Владислав смогут находиться на территории посольства, как минимум, до вынесения Комитетом решения по этому вопросу, а в случае, если жалобу сочтут приемлемой, то и до ее рассмотрения по существу.

Год жизни на территории посольства

В шведском посольстве Виталию и Владиславу выделили комнату, где есть кровати, душ, туалет, стиральная машина, мультиварка, холодильник, посуда. Для занятия спортом - турник, штанга, гири. Раньше мужчинам приносили готовую еду, теперь они готовят сами. "Это большой плюс, время идет быстрее, необходимые продукты нам покупают, - рассказывает Владислав. - На свежий воздух выходим в любое время. Все условия для  жизни есть. Отношения с сотрудниками посольства хорошие. Правда, здесь не разрешен телевизор и компьютер, но у нас есть смартфон". 

Ранее в СМИ появлялась информация, что мужчинам необходимо медицинское обследование, в частности, у Владислава в 2019 году обнаружили злокачественное новообразование, также есть проблемы со зрением, периодически он должен наблюдаться у врачей. Медицинская помощь, действительно, нужна, подтвердил Владислав, но вопрос сейчас решается.

Кузнечики год не виделись с родными - посещения в посольстве запрещены, общение  только по видеосвязи. "Думаешь и переживаешь не о себе, а о них, что бы они ни в чем не нуждались, но помочь не можешь. Конечно, семье тяжело в финансовом плане, ведь деньги зарабатывал я. За год мать и жена переболели коронавирусом, но, в целом, держатся. Дети скучают, каждый наш разговор спрашивают, когда приедем домой. Идеальный выход для нас  - жить в своей стране, не бояться за будущее, но это станет возможным, когда пройдут новые честные выборы и вернется закон", - говорит Владислав Кузнечик.

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    Автор: Ольга Верасович


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