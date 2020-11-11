Год жизни в посольстве Швеции. Как два белоруса спасаются от преследования

"Если бы мы знали, что это все так надолго затянется, конечно, рассматривали бы другой вариант, но не факт, что он был бы лучше", - говорит Владислав Кузнечик. Вот уже год он и его отец Виталий укрываются от преследования белорусских властей в шведском посольстве в Минске. 11 сентября 2020 мужчины приехали в диппредставительство, чтобы попросить политического убежища, позвонили в домофон, но им ответили, что ничем помочь не могут. Тогда Кузнечики перелезли через забор и отказались покидать территорию посольства.

Что грозит Кузнечикам

6 сентября 2020 года в Витебске милиция жестко задерживала участников мирных протестов. Виталия Кузнечика тогда избили, а Владислав вместе с другими участниками акции заступился за отца и отнял его у милиционеров. Ранее мужчина рассказывал DW , что его отцу распылили в глаза перцовый газ, что сам Виталий никого не трогал и этому есть множество свидетелей. Кадры разгона митингующих растиражировали СМИ. После акции на Кузнечиков завели уголовное дело по статье 364 УК РБ (Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел). "Вернувшись на год назад, в ситуации с отцом, когда его избивали, поступить по-другому мне бы не позволила совесть, так же как и не ходить на протесты", - уверен Владислав.

Виталий и Владислав Кузнечики (фото из архива )

"Согласно материалам дела, Виталий и Владислав "с целью воспрепятствования законной деятельности сотрудников органов внутренних дел применили насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел Федотова Д.И. и иных неустановленных сотрудников органов внутренних дел, причинив последним телесные повреждения, побои и физическую боль".

"У нас нет информации о том, как следствие определило наличие телесных повреждений, побоев и физической боли у сотрудников внутренних дел, которых следствие не установило, - комментирует адвокат Вадим Дроздов. - С 11 сентября мои клиенты находятся на территории посольства Швеции в Минске из-за опасений, что при задержании они подвергнутся пыткам". В шведском законодательстве не предусмотрена процедура получения политического убежища в посольстве - такие заявления не могут быть удовлетворены, - отмечал МИД Швеции в комментариях СМИ. Внешнеполитическое ведомство также сообщало, что постоянно ведет диалог с Кузнечиками, но вдаваться в подробности своей работы не стало.

Посольство не может выдать Кузнечиков белорусским властям

Посольство Швеции не может выдать Кузнечиков белорусским властям. Как пояснил Вадим Дроздов, еще в сентября 2020 Виталий и Владислав обратились в Комитет против пыток с жалобой на Швецию. Они заявили, что, если в результате действий или бездействия властей Швеции, они будут задержаны властями Беларуси, то столкнутся с реальным риском пыток. 1 октября Комитет удовлетворил запрос Кузнечиков о временных мерах, обязывающих Швецию воздержаться от действий, которые могут привести к задержанию Виталия и Владислава, а также попросил Швецию обеспечить неприкосновенность сына и отца.

На территории шведского посольства в Минске Кузнечки живут уже год

"Наличие временных мер не обязывает правительство Швеции предоставить Кузнечикам статус беженца, вид на жительство и т.д. Хотя оно и может это сделать", - отмечает юрист. По его словам, в ноябре 2021 года Комитет рассмотрит приемлемость жалобы Кузнечиков на Швецию. Это значит, что Виталий и Владислав смогут находиться на территории посольства, как минимум, до вынесения Комитетом решения по этому вопросу, а в случае, если жалобу сочтут приемлемой, то и до ее рассмотрения по существу.

Год жизни на территории посольства

В шведском посольстве Виталию и Владиславу выделили комнату, где есть кровати, душ, туалет, стиральная машина, мультиварка, холодильник, посуда. Для занятия спортом - турник, штанга, гири. Раньше мужчинам приносили готовую еду, теперь они готовят сами. "Это большой плюс, время идет быстрее, необходимые продукты нам покупают, - рассказывает Владислав. - На свежий воздух выходим в любое время. Все условия для жизни есть. Отношения с сотрудниками посольства хорошие. Правда, здесь не разрешен телевизор и компьютер, но у нас есть смартфон".

Ранее в СМИ появлялась информация, что мужчинам необходимо медицинское обследование, в частности, у Владислава в 2019 году обнаружили злокачественное новообразование, также есть проблемы со зрением, периодически он должен наблюдаться у врачей. Медицинская помощь, действительно, нужна, подтвердил Владислав, но вопрос сейчас решается.

Кузнечики год не виделись с родными - посещения в посольстве запрещены, общение только по видеосвязи. "Думаешь и переживаешь не о себе, а о них, что бы они ни в чем не нуждались, но помочь не можешь. Конечно, семье тяжело в финансовом плане, ведь деньги зарабатывал я. За год мать и жена переболели коронавирусом, но, в целом, держатся. Дети скучают, каждый наш разговор спрашивают, когда приедем домой. Идеальный выход для нас - жить в своей стране, не бояться за будущее, но это станет возможным, когда пройдут новые честные выборы и вернется закон", - говорит Владислав Кузнечик.

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