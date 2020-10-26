Минские "ассанжи": как двое белорусов живут в шведском посольстве

"Мы не жалеем о своем решении. У нас не было выбора", - говорит Владислав Кузнечик. Вместе с отцом он уже два месяца находится в здании посольства Швеции в Минске. Они приехали сюда 11 сентября, чтобы попросить политического убежища, а когда в домофон им ответили, что помочь не могут, Кузнечики перелезли через забор. С тех пор территорию диппредставительства они не покидали.

Кузнечиков обвиняют в насилии по отношению к сотрудникам милиции во время мирной акции протеста в Витебске. В середине октября Комитет против пыток ООН попросил Швецию не выдавать беглецов белорусским властям. Как живут и чего добиваются минские "ассанжи", Владислав Кузнечик рассказал DW.

Разгон мирной акции протеста в Витебске

"Мы в безопасности, условия проживания хорошие. С семьей общаемся каждый день по видеосвязи. У меня двое детей, они очень скучают, постоянно спрашивают, когда мы приедем", - рассказывает Владислав Кузнечик.

Виталий и Владислав Кузнечики

Владиславу - 29 лет, его отцу, Виталию - 47. В Витебске у них был семейный бизнес - несколько торговых точек с женской одеждой. Жизнь обоих изменилась 6 сентября. В тот день милиция жестко задерживала участников мирных протестов. "Я увидел, что бьют моего отца, ворвался в толпу силовиков и чудом спас его. Потом мы сразу ушли, отец ничего не видел - ему распылили в глаза перцовый газ. Отец никого не трогал, есть много свидетелей, в том числе, журналисты", - вспоминает Владислав.

Кадры разгона, где отец и сын Кузнечики оказались на первом плане, растиражировали многие белорусские СМИ, поэтому после 6 сентября дома они не появлялись. "Уже через день нас стали искать, следили за моей женой, приходили по месту прописки, к бабушке. Через знакомых мы узнали, что в отношении нас начали проверку в рамках уголовного дела о нападении на милиционеров", - рассказывает Владислав.

"Для нас большая поддержка знать, что народ не сдается"

Мужчины опасались, что если их задержат, то будут бить. Бежать из Беларуси, уверен Кузнечик, они бы не смогли: "Понимали, что через границу нас не пропустят. Знали, что Швеция - одна из самых гуманных европейских стран. У нас был адрес посольства, мы приехали туда, позвонили в домофон, но нам сказали, что ничем помочь не могут. Боялись, что в любой момент могут задержать, поэтому решили перепрыгнуть через забор".

Во дворе они пробыли более десяти часов. За это время к посольству приезжал ОМОН, силовики требовали, чтобы им выдали Кузнечиков, но этого не произошло. Владислав и Виталий успели связаться с белорусскими и зарубежными СМИ, в том числе дали интервью шведским журналистам.

Здание посольства Швеции в Минске

"Мы просидели во дворе до позднего вечера. Решался вопрос, ночевать нам на улице или в посольстве. В итоге нас пустили в помещение, - говорит Владислав. - Мы не жалеем о своем решении. У нас не было выбора. Мы понимали, что нам, как минимум, грозит тюрьма".

После митинга 6 сентября в отношении обоих жителей Витебска открыто административное дело за участие в несанкционированных массовых мероприятиях, а также проверка по факту нападения на сотрудников милиции. Уже 15 сентября Кузнечики оказались обвиняемыми по уголовному делу по ст. 364 УК (Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел), тогда же обоих объявили в розыск. Правда, их адвокат Вадим Дроздов, который находится в Швейцарии и безвозмездно помогает Кузнечикам, узнал о таком положении дел только в начале ноября с помощью белорусских коллег.

Чтение новостей в шведском посольстве

Опасаясь уголовного преследования и насилия со стороны милиции, Владислав и Виталий уже два месяца живут в шведском посольстве в Минске. Здесь, говорит Владислав, и он, и его отец чувствуют себя в безопасности. Условия проживания в посольстве хорошие - для них отвели комнату, где есть кровати, душ, туалет, стиральная машина, микроволновка, электрочайник. Для занятия спортом - турник, штанга, гири. Еду приносят уже готовую - остается только разогреть.

"Мы установили режим дня: проснулись, делаем зарядку, завтракаем, потом читаем и смотрим независимые СМИ, вечером занимаемся спортом. За новостями следим каждый день - для нас большая поддержка знать, что народ Беларуси не сдается, борется с несправедливостью. Я веду дневник, в который записываю главные события в стране и нашей жизни", - рассказывает Владислав.

Запрет на передачу Кузнечиков властям Беларуси

В середине октября Секретариат Управления Верховного комиссара ООН по правам человека прислал письмо от Комитета против пыток по ситуации с Кузнечиками. Фактически это запрет на передачу Кузнечиков властям Беларуси, считает адвокат Вадим Дроздов. Также он отметил, что дальнейшая судьба обоих жителей Витебска остается на усмотрение властей Швеции.

Владислав Кузнечик, в свою очередь, говорит, что уезжать ни они, ни семья не хотели бы, и если власть сменится, останутся на родине: "Мы готовы рассмотреть любую страну для эмиграции. Однако лучший вариант, если в Беларуси сменится власть, с нас снимут все обвинения, и мы сможем остаться".

Смотрите также:

Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было Начало протестов После закрытия избирательных участков 9 августа тысячи белорусов вышли на улицы Минска и других городов, чтобы выразить свой протест. На тот момент были озвучены результаты официального экзитпола, согласно которым Александр Лукашенко набирал около 80% голосов, его главный соперник Светлана Тихановская - около 7%.

Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было Первые задержания К избирательным участкам стояли огромные очереди. Проголосовать успели не все. После закрытия в 20 часов у некоторых участков люди остались и требовали вывесить итоговые протоколы. Прошли первые задержания сотрудниками ОМОНа.

Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было Стихийные акции Массовые акции протеста начались к 21 часу по местному времени. В Минске главные здания и площади были заранее оцеплены силовиками и перегорожены военной техникой. Были закрыты центральные станции метро. Протесты проходили стихийно и в разных точках города.

Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было Точки сбора протестующих Основным местом протеста в Минске стал проспект Победителей, с расположенной на нем стелой "Минск - город герой", а также пересекающаяся с проспектом центральная улица Немига. По разным оценкам, там собралось до 5000 жителей столицы. В других городах народ протестовал на центральных площадях.

Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было Жажда перемен У многих протестующих в руках были исторические бело-красно-белые флаги. Звучали лозунги: "Уходи", "Свободу", "Милиция с народом" и песня Цоя "Перемен". Проезжавшие мимо автомобили сигналили протестующим, выражая поддержку. Фонарики на мобильных телефонах превратились в море огней.

Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было Призывы к миру Ночные протесты прошли не только в столице, но и во всех областных центрах - Бресте, Гродно, Витебске, Могилеве, Гомеле, а также небольших городах, в частности, в Новополоцке, Солигорске, Барановичах, Лиде, Жодино, Кобрине, Волковыске, Слониме, Полоцке, Бобруйске, Молодечно. Люди обращались к ОМОНу с призывом опустить щиты и перейти на их сторону.

Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было Начало разгона и применение спецсредств После 22 часов в Минске началась "зачистка". Шеренги бойцов ОМОНа со щитами двигались навстречу друг другу, вытесняя протестующих с улиц и площадей. Не обошлось без столкновений с ОМОНом. Во время разгона акций протеста силовики использовали против участников протестов светошумовые гранаты, петарды, резиновые пули, водометы. В СМИ были и сообщения о применении слезоточивого газа.

Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было Баррикады на дорогах и пострадавшие На проспекте Победителей протестующие соорудили баррикады из мусорных контейнеров, чтобы перегородить дорогу. По данным МВД, в ходе столкновений за сутки пострадали более 50 граждан и 39 силовиков. Правозащитный центр "Весна" также сообщил об одном погибшем из-за наезда спецтехники. Эту информацию МВД опровергло. Одно видео в соцсетях показывает, как автозак сбивает протестующего в Минске.

Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было Обвинение в массовых беспорядках К часу ночи по белорусскому времени милиция в Минске взяла ситуацию под контроль. По данным МВД Беларуси на 10 августа, всего было задержано около 3000 человек, около 1000 в столице и более 2000 в других регионах республики. Их обвиняют в массовых беспорядках и насилии в отношении милиции.

Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было Градус насилия вырос В ночь на 11 августа протесты продолжились, став более ожесточенными. В Минске появилась военная техника, ранее не использовавшаяся для разгона демонстраций в Беларуси. На фото и видео с места событий видно, что протестующие пускают в ход "коктейли Молотова". А силовики забрасывают движущийся автомобиль светошумовыми гранатами, после чего водитель жмет на газ и врезается в группу омоновцев.

Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было Первые жертвы 10 августа на улице Притыцкого в Минске произошел взрыв, в результате которого погиб один из протестующих. По версии МВД Беларуси, в руках мужчины сдетонировало взрывное устройство, которое он хотел бросить в сотрудников милиции. В то же время авторы Telegram-канала "Беларусь головного мозга", считают, что мужчина мог погибнуть после того, как силовики бросили ему под ноги свето-шумовую гранату.

Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было Протесты продолжаются В ночь на 12 августа граждане страны вышли на акции протеста в 25 городах. По данным Минздрава, за прошедшую ночь пострадал 51 участник протестов и 14 представителей милиции и внутренних войск. Следственными органами возбуждено 17 уголовных дел.

Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было Дневные акции мирного протеста У Комаровского рынка в Минске днем 12 августа 250 девушек с розами в руках выстроились в цепь - в знак солидарности с теми, кто в эти дни пострадал от насилия. Вскоре появилась милиция и через громкоговоритель потребовала разойтись, предупредив об "установленной законом ответственности". Девушки кричали "Позор!", положили цветы на землю и разошлись. Такие же акции прошли в других городах страны.

Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было Алексиевич призвала Лукашенко уйти в отставку Вечером 12 августа в разных городах страны опять проходили акции протеста, на этот раз завершившиеся без жестких столкновений с силовиками. По данным МВД, за сутки задержаны еще 700 человек. В Гомеле после задержания скончался 25-летний парень. Несколько телеведущих написали заявления об увольнении с государственного ТВ, а Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич призвала Лукашенко уйти в отставку.

Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было Задержанных начали выпускать на свободу Ночь с 13 на 14 августа впервые прошла без применения насилия к протестующим. Из Центра изоляции правонарушений ГУВД Мингорисполкома, известного в Минске как "Окрестина", начали выпускать задержанных на акциях протеста. Многие из них рассказывали о пытках, переполненных камерах, жаловались на голод и жажду. Кому-то требовалась медицинская помощь.

Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было Жесткий ответ протестующим Нынешние президентские выборы стали шестыми по счету в истории современной Беларуси - самыми напряженными и беспрецедентными по жесткости разгона протестов, как отмечают наблюдатели. Автор: Виктория Зарянка

