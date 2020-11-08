"Марш народовластия" в Минске: задержали даже "Мисс Беларусь" и кикбоксера

В Минске в воскресенье, 8 ноября, прошел "Марш народовластия", в других городах Беларуси - региональные акции протеста. По данным правозащитного центра "Весна", на 23.59 по местному времени (совпадает с мск) по всей стране были задержаны более 1 тыс. человек. Подавляющее большинство из них - в Минске, еще целый ряд - в Бобруйске, Витебске, Гомеле, Гродно, Жлобине, Ляховичах, Могилеве, Пинске. В списках правозащитников оказались даже белорусская модель, победительница конкурса "Мисс Беларусь-2008" Ольга Хижинкова, а также серебряный призер Олимпийских игр, легкоатлет Андрей Кравченко и кикбоксер Иван Ганин.

Общее число задержанных с начала протестов в августе, по информации газеты "Наша нива", превысило в Беларуси 17 320. По оценкам издания, речь идет о "самых масштабных политических репрессиях в Европе за последние 40 лет". DW собрала главное о воскресных акциях.

Митингующие собирались в разрозненные группы

Участники марша в белорусской столице так и не смогли сформировать единой колонны - силовики перекрыли подходы к стеле "Минск - город-герой" и оцепили центр города. Митингующие собирались в разных районах - около Оперного театра, на улице Немига и неподалеку от стелы - в разрозненные группы численностью несколько тысяч человек, которые милиция затем рассеивала. В центр Минска были стянуты автозаки, в районе проспекта Победителей - установлены штурмовой заградительный комплекс "Рубеж" и водометы. Проезд по улице Мельникайте перекрыли колючей проволокой. Мобильный интернет, как обычно, глушили, на вход и выход перестали работать несколько станций метрополитена.

Определить точное количество участников многотысячной акции протеста оказалось сложно из-за рассредоточенности активистов. Время от времени демонстранты начинали скандировать: "Мы здесь власть". Некоторые активисты захватили с собой плакаты с надписями: "Помышляю о переменах", "Надо поддержать своих". На фронтонах ряда зданий, в частности, на улице Притыцкого, вывесили гигантские бело-красно-белые флаги.

Применение силы и избиения

По данным портала Tut.by, массовые задержания сопровождались применением силы и избиениями со стороны людей в балаклавах. Некоторых задержанных, которых доставили в РУВД Советского района, загнали во внутренний дворик, сообщило "Еврорадио". Людей поставили лицом к стене, идущей по его периметру, заставив поднять руки и упереть их в заграждение. Ряд активистов не смог покинуть дворик и после наступления сумерек.

Силовики задержали несколько журналистов, освещавших акции протеста. Среди задержанных, в частности, корреспонденты "Белсата" Артем Лява и Елена Шабуня, агентства БелаПАН Ян Авсеюшкин, фотокорреспонденты информационного агентства "Sputnik Беларусь" Виктор Толочко и "Комсомольской правды в Беларуси" Святослав Зоркий.

Акции солидарности: от Мюнхена до Москвы

Как отмечает Tut.by, в некоторых случаях силовики прибегли к новой тактике. "Относитесь к людям по-человечески, будьте благодарны своей стране, не разрушайте, созидайте", - увещевали они, не прекращая задерживать. Активисты в свою очередь отвечали криками: "Фашисты", "Как вам не стыдно!"

Вечером, после завершения "Марша народовластия" и проводившегося одновременно с ним провластного автопробега, активисты продолжили выходить на "прогулки", собираться небольшими группами во дворах.

В знак солидарности с митингующими в Беларуси - демонстранты вышли на акции в Мюнхене, Осло, Львове, Москве, Санкт-Петербурге и других городах.

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