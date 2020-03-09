MH17: коронавирус затормозит процесс по делу о сбитом "Боинге"?

Эпидемия коронавируса пока не приостановила процесс в Нидерландах по делу о сбитом над Донбассом малайзийском "Боинге-777", но, судя по возобновившимся в понедельник, 8 июня, заседаниям, это не исключено. Первый блок предварительных слушаний в окружном суде Гааги состоялся в марте, причем под конец из-за связанных с коронавирусом ограничений на нем не присутствовали ни родственники жертв, ни журналисты. Теперь им снова дали такую возможность, но количество мест в зале судебного комплекса на окраине амстердамского аэропорта "Схипхол", где проходит процесс, и в специально построенном рядом пресс-центре ограничили. Как и раньше, прямую трансляцию с английским переводом можно смотреть в интернете.

Почему важен второй блок судебных слушаний

От второго блока слушаний, который начался по графику и должен продлиться до 3 июля, во многом зависит будущий ход процесса – дойдет ли дело до рассмотрения по существу и когда. Это связано с позицией гражданина России Олега Пулатова – единственного из четырех подсудимых, кто активно отреагировал на обвинение, и чьи интересы представляют два нидерландских адвоката. От них в эти дни ждут возможных предварительных возражений и запросов о дополнительном расследовании, что может затянуть рассмотрение на неопределенный срок.

Здание судебного комплекса на окраине аэропорта "Схипхол"

Расследованием занималась объединенная следственная группа (JIT), в которую входят представители Нидерландов, Бельгии, Малайзии, Австралии и Украины. Она пришла к выводу, что вылетевший 17 июля 2014 года из Амстердама в Куала-Лумпур рейс MH17 "Малайзийских авиалиний" был сбит на востоке Украины ракетой из комплекса ПВО "Бук", привезенного из России. Погибли все 298 человек на борту. Кроме Пулатова обвинение было выдвинуто против еще двух россиян – Игоря Гиркина, который в то время был "министром обороны" самопровозглашенной "Донецкой народной республики", и Сергея Дубинского. Всех троих связывают с российскими спецслужбами. Четвертым обвиняемым стал гражданин Украины Леонид Харченко, воевавший на стороне сепаратистов. Прокуратура Нидерландов считает, что все они сыграли ключевую роль в доставке и применении "Бука".

Следствие продолжается, и с момента первого блока слушаний объем дела вырос, превысив на данный момент 40 тысяч страниц. Судья-председатель Хендрик Стинхёйс сказал, что к материалам будет приобщено и недавнее нашумевшее интервью Гиркина.

Почему адвокаты могут попросить отложить рассмотрение

Один из адвокатов Пулатова, Сабине тен Дуссхате, заявила в понедельник, что объем дела настолько большой, что им сложно с ним ознакомиться за несколько месяцев. Кроме того, она пожаловалась на то, что для принятия важных решений не хватает личного общения с подзащитным. В частности, из-за коронавирусных ограничений сорвалась запланированная двухнедельная поездка в Россию. По словам адвоката, исключается возможность разговора по телефону или с использованием интернета, поскольку невозможно гарантировать конфиденциальность и необходимо сначала установить доверительные отношения. На уточняющий вопрос представителя обвинения она ответила, что в последние месяцы адвокаты общались с Пулатовым только опосредованно – через российского юриста Елену Кутину, которая не представляет обвиняемого в суде, но присутствовала на открытии процесса в марте. В понедельник ее не было в зале.

Комплекс "Бук", фото из архива

Наконец, адвокат подвергла критике отказ перевести материалы дела с нидерландского и английского на русский язык. Представитель обвинения ответил на это, что краткое содержание и часть, касающаяся непосредственно Пулатова, были переведены на русский язык. На вопрос, прочитал ли обвиняемый материалы дела, Сабине тен Дуссхате ответила: "Я не знаю". В целом выступление адвоката прозвучало как возможные аргументы защиты, в случае если она будет просить суд приостановить слушания.

На вопрос обвинения, как адвокаты видят будущее процесса, адвокат четкого ответа не дала, отметив лишь, что защита озвучит свою позицию. Произойдет это в любом случае после того, как сторона обвинения закончит начатую в понедельник презентацию расследования. В ходе этой презентации представители прокуратуры подробно рассказывают о том, как собирались и анализировались материалы дела, иллюстрируя выступление фото- и видеодокументами и записями прослушанных телефонных разговоров. По сути, речь идет о нескольких мини-расследованиях – от изучения обломков самолета, тел погибших и частей ракеты до тестов в разных странах ракет комплекса "Бук", проверки достоверности телефонных разговоров и показаний свидетелей. Ожидается, что на эту презентацию, которая во многом повторяет уже опубликованные данные, уйдет несколько дней.

Что прозвучало на суде о России

О роли России, которая отрицает свою причастность к катастрофе "Боинга", в первый день второго блока слушаний упоминалось лишь вскользь. Помимо прочего, представитель обвинения Деди Вои-А-Цой сказала, что "Россия играла и играет важную роль" в событиях в Донбассе, пообещав позднее остановиться на этом подробнее. Сами эти события она описала как "вооруженный конфликт между украинской армией и несколькими вооруженными группами". При этом Вои-А-Цой сказала, что обвинение использует обобщающий термин "сепаратисты", хотя, по ее словам, многие из этих групп "не были гражданами Украины, которые хотели отделиться, а гражданами России, приехавшими в Украину воевать".

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