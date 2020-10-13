 Международные правозащитники просят ООН добиваться освобождения Пивоварова | Новости из Германии о России | DW | 08.07.2021

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Россия

Международные правозащитники просят ООН добиваться освобождения Пивоварова

Международные правозащитные организации обратились с открытым письмом к ООН, в котором призывают настаивать на освобождении политзаключенных в РФ, в том числе Андрея Пивоварова, Алексея Навального и Михаила Иосилевича.

Андрей Пивоваров в суде

Андрей Пивоваров в суде

Несколько международных правозащитных организаций выступают за то, чтобы Совет ООН по правам человека активнее добивался изменения ситуации в России в сфере прав человека. В совместном открытом письме к ООН, датированном 7 июля, правозащитники призывают, в частности, осудить политически мотивированное преследование Алексея Навального и его сторонников, а также настаивать на немедленном освобождении Михаила Иосилевича и Андрея Пивоварова.

В документе указывается, что как нижегородский бизнесмен Иосилевич, так и бывший директор "Открытой России" Пивоваров были "задержаны только за их предполагаемое участие в деятельности произвольно запрещенного движения "Открытая Россия".

Подписавшие документ Международная федерация за права человека (FIDH), Amnesty International, Human Rights House Foundation и Human Rights Watch выступают за немедленное прекращение использования законов об "иностранных агентах" и "нежелательных организациях". Первым срочным шагом в этом направлении правозащитники считают необходимость пересмотра российскими властями определения изданий "Медуза" и VTimes как "иностранных агентов".

Правозащитные организации также призвали Совет ООН по правам человека потребовать от Москвы "немедленного прекращения продолжающегося притеснения и судебного преследования мирных политических активистов и активистов гражданского общества, протестующих и других инакомыслящих в России".

Подписавшие обращение в ООН организации констатировали, что в последние годы, а особенно в последние месяцы "российские власти создали правовой ландшафт, не соответствующий международным стандартам", и произвольно применяют законы для подавления и преследования независимых голосов - от политических групп и деятелей гражданского общества до СМИ и больших групп мирных демонстрантов.

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    DW подсчитала, в каких регионах России чаще всего находят НКО- "иностранных агентов". Сюрпризов мало: впереди Москва. За столицей с большим отрывом идет Санкт-Петербург. На третьем месте по числу НКО-"иноагентов" - Екатеринбург.

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    С 2012 года в реестр "иноагентов" Минюста РФ было занесено 200 организаций. Сегодня свою работу продолжают 75 из них. Оспорить статус "иноагента" очень сложно, а новые правила и ограничения для таких организаций появляются чуть ли не каждый год. Большинство из этих предписаний тормозят работу коммерческого сектора и вынуждают организации прекращать работу, уверены правозащитники.

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    В декабре 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий причислять к СМИ-"иноагентам" физлиц. В числе первых граждан РФ, получивших этот статус, - основатель движения "За права человека" Лев Пономарев, петербургская активистка Дарья Апахончич и отдельные журналисты изданий "Псковская губерния", "7х7" и "Радио Свобода".

    Автор: Елена Барышева, Михаил Бушуев, Елена Гункель


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