Суд ООН: Иски Армении и Азербайджана - в нашей юрисдикции

Международный суд ООН определил, что вправе рассматривать иски, поданные друг против друга Арменией и Азербайджаном из-за конфликта в Нагорном Карабахе.

Международный суд ООН заявил, что может принять к рассмотрению иски, поданные друг против друга Арменией и Азербайджаном из-за конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом говорится в решении, опубликованном на официальном сайте суда во вторник, 12 ноября. В иске Азербайджана против Армении суд одобрил два из трех возражений армянской стороны. Все предварительные возражения азербайджанской стороны были отклонены.

Ереван в своем иске обвиняет Баку в нарушении международной конвенции о борьбе с расовой дискриминацией в Нагорном Карабахе. Азербайджан выдвинул в адрес Армении аналогичные претензии.

Переговоры о мире между Арменией и Азербайджаном

Несмотря на продолжающиеся судебные тяжбы, Армения и Азербайджан уже долгое время ведут переговоры о заключении мира. Так, в конце сентября 2024 года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил на заседании Генеральной Ассамблеи ООН, что его страна готова изменить Конституцию ради заключения мирного договора с Азербайджаном.

В свою очередь президент Азербайджана Ильхам Алиев 10 ноября в беседе с канцлером ФРГ Олафом Шольцем (Olaf Scholz) заявил, что Баку и Ереван близки к достижению окончательной договоренности о тексте мирного договора.