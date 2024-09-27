  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеВыборы в США - 2024Ситуация в Беларуси
ПолитикаАрмения

Армения готова изменить Конституцию ради мира с Баку

Сергей Ромашенко
27 сентября 2024 г.

Премьер Армении Пашинян заявил, что в случае заключения мирного договора, документ направят в Конституционный суд. Если КС решит, что договор противоречит конституции, то встанет вопрос о внесении поправок, добавил он.

https://p.dw.com/p/4l9Ar
Премьер-министр Армении Никол Пашинян готов изменить конституцию страны ради мира с Азербайджаном
Премьер-министр Армении Никол Пашинян готов изменить конституцию страны ради мира с АзербайджаномФото: Asatur Yesayants/SNA/IMAGO Images

Армения готова изменить Конституцию для заключения мирного договора с Азербайджаном, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в четверг, 26 сентября, в Нью-Йорке. По его словам, если Армения и Азербайджан заключат мирный договор, то этот документ будет направлен в Конституционный суд (КС) Армении для проверки его соответствия Основному закону страны.

"Если наш КС решит, что договор противоречит Конституции Армении (хотя наши эксперты заверяют, что это невозможно), тем не менее в этом случае мы окажемся перед конкретной ситуацией, в которой будут необходимы конституционные изменения для заключения мира. В случае, если КС решит, что договор соответствует Конституции, препятствий для ратификации документа не будет", - пояснил Пашинян.

Ранее Никол Пашинян заявлял, что Армения готова подписать с Азербайджаном мирное соглашение до намеченной в ноябре в Баку конференции ООН по климату 11 - 22 ноября.

Конфликт вокруг Нагорного Карабаха

Азербайджан в рамках мирного плана настаивает, чтобы Армения внесла поправки в свою Конституцию. В ст. 1 Основного закона республики есть ссылка на Декларацию о независимости страны, которую 23 августа 1990 года принял Верховный совет Армении. В начале этой декларации, в свою очередь, имеется отсылка к совместному постановлению Армянской ССР и Нагорного Карабаха "О воссоединении" 1989 года.

"С этим пунктом в их Конституции это невозможно, потому что Конституция выше любого другого документа, включая международный договор. Поэтому мы не хотим оказаться в ситуации, когда однажды они передумают, и нам снова придется делать то, что мы сделали в сентябре", - разъяснил позицию своей страны президент Азербайджана Ильхам Алиев. До этого он уже неоднократно заявлял о том, что Ереван должен внести поправки в свою конституцию.

 

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Aserbaidschan, Stepanakert | Beschädigtes Wohnhaus nach Angriffen in Bergkarabach

Власти Нагорного Карабаха сложили оружие. Как это было

Власти Нагорного Карабаха сложили оружие. Как это было

Военные действия в Карабахе, начавшись 19 сентября 2023 года, продлились сутки. Власти непризнанной НКР сообщили, что с Азербайджаном достигнуто соглашение о мире. Армения в эту войну не вмешалась. Галерея DW.
Конфликты21 сентября 2023 г.8 фото
external

Армения все больше отдаляется от Москвы: что будет с военной базой России в Гюмри и членством в ОДКБ

Армения все больше отдаляется от Москвы: что будет с военной базой России в Гюмри и членством в ОДКБ

В 2023 году Азербайджан, угрожая военным решением, смог установить полный контроль над Нагорным Карабахом. Жившим в регионе армянам пришлось бежать. В Ереване считают, что Кремль мог прийти на помощь Армении, но не стал этого делать. Премьер Никол Пашинян на этом фоне заявил, что его страна выйдет из ОДКБ. Все больше вопросов вызывает и расположенная в Армении российская военная база в Гюмри.
Политика27 июня 2024 г.26:00 мин.
Беженцы из Нагорного Карабаха (сентябрь 2023 года)

Жизнь с нуля: беженцы из Нагорного Карабаха о себе и Армении

Жизнь с нуля: беженцы из Нагорного Карабаха о себе и Армении

Год спустя после масштабного исхода, более 100 000 армян из Нагорного Карабаха пытаются заново выстроить свою жизнь в Армении, сталкиваясь с многочисленными трудностями и неопределенностью будущего.
Конфликты24 сентября 2024 г.