Баку взял под контроль четыре села на границе с Арменией

Пограничники Азербайджана установили контроль над четырьмя селами, которые с 1990-х годов контролировались Арменией. Ереван и Баку отвели войска от северной границы.

Пограничная служба Азербайджана установила контроль над территорией четырех сел, которые с 1990-х годов контролировались Арменией. Об этом в пятницу, 24 мая, сообщают азербайджанские СМИ со ссылкой на пресс-службу вице-премьера республики Шахина Мустафаева, возглавляющего комиссию по делимитации границы с Арменией. Пограничники Азербайджана взяли под контроль села Баганис-Айрум , Ашагы-Аскипара, Хейримли и Гызылгаджылы .

В свою очередь Служба национальной безопасности (СНБ) Армении сообщила , что армянские пограничники с 24 мая приступают к охране территорий трех приграничных сел Тавушской области - Беркабер, Воскепар и Баганис. Протяженность охраняемого участка - почти 7 километров. "Охрана участка госграницы у поселка Киранц протяженностью 5,8 км до 24 июля 2024 будет осуществляться по переходной схеме", - добавила СНБ.

Таким образом, Армения и Азербайджан отвели войска от северной границы, передав контроль над участками пограничным службам.

Масштабные протесты в Армении

С начала мая в Армении проходят масштабные протесты против территориальных уступок Азербайджану. Лидер протестного движения "Тавуш во имя родины" архиепископ Баграт Галстанян 13 мая призвал тысячи своих сторонников усилить протестную активность. Ранее он выдвинул премьер-министру Армении Николу Пашиняну ультиматум об отставке. В ходе протестных акций уже были задержаны сотни демонстрантов.

Ереван уступил Баку четыре территориальных единицы

Ранее МИД Армении заявил, что Ереван и Баку предварительно договорились о демаркации на отдельном участке границы, в том числе о территориальной принадлежности четырех сел между Тавушской областью и северо-западным Газахским районом Азербайджана. С начала 1990-х годов эти территории контролировались Арменией, но по итогам военного конфликта 2020 года между странами они перешли Азербайджану.