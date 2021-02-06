Меркель в ПАСЕ призвала к диалогу с Россией

История с преследованием оппозиционера Алексея Навального и политика Кремля в отношении Украины существенно омрачают отношения Европы и России. Но и при таких условиях необходимо сохранять площадку для диалога. Об этом во вторник, 20 апреля, во время видеовыступления на весенней сессии ПАСЕ заявила федеральный канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel).

"У нас много конфликтов с Россией. Но я остаюсь тем человеком, который все время повторяет: мы должны разговаривать друг с другом. Мы должны продолжать диалог", - подчеркнула Меркель.

Качество российского газа одинаково во всех газопроводах

Польский депутат, председатель политической группы "Европейской народной партии" в ПАСЕ Александер Почейу спросил канцлера, почему Германия продолжает реализовывать проект по строительству газопровода "Северный поток -2" и "не говорит с Россией единым с Европой голосом".

Ангела Меркель ответила, что ФРГ всегда выступала за то, чтобы Украина сохраняла роль страны-транзитера газа в ЕС. "Я знаю, что вокруг "Северного потока - 2" существует много противоречивых взглядов, в частности, я знаю, как относятся к этому вопросу многие страны-члены ПАСЕ. Но я хотела бы подчеркнуть, что газ, который еще не пошел по "Северному потоку - 2", но уже идет по "Северному потоку-1", не хуже газа, идущего через Украину, и газа, транспортируемого из России через Турцию", - пояснила Меркель.

По ее словам, из-за того, что многие смотрят на этот вопрос иначе, вокруг "Северного потока -2" развернулась политическая борьба и дискуссия по поводу того, "как далеко мы должны заходить в вопросах торговли с Россией, в частности в энергетике". "Тут Германия выступила за строительство "Северного потока - 2", - подчеркнула канцлер.

В то же время Меркель отметила, что в Берлине обеспокоены состоянием здоровья и дальнейшей судьбой Алексея Навального и "пытаются применить рычаги давления" на российские власти в этих вопросах. Кроме этого, она напомнила, что Евросоюз ввел санкции против России в связи с делом Навального, незаконной аннексией Крыма и участия РФ в конфликте в Донбассе. По ее мнению, это и есть проявлением европейского единства в отношении политики российской власти.

Меркель критикует Путина в личных разговорах

Украинский депутат Алексей Гончаренко от группы консерваторов попросил Ангелу Меркель ответить на вопрос, "считает ли она Владимира Путина убийцей". И хотя председательствующий на сессии президент ПАСЕ Рик Дамс сделал по этому поводу замечание и попросил Гончаренко воздержаться от оскорблений в сессионном зале, канцлер на этот вопрос все-таки ответила.

"Относительно Владимира Путина, скажу так, что когда речь идет о критике в его адрес, я ее не скрываю и выражаю в личных разговорах", - сказала Меркель, добавив, что, в частности, критикует российского президента по поводу соблюдения прав человека в России.

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