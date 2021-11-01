 Меркель: ″Мы не там, где должны быть″ в деле защиты климата | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 01.11.2021

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Мир

Меркель: "Мы не там, где должны быть" в деле защиты климата

Ангела Меркель призвала мировых лидеров на конференции ООН по климату к "всеобъемлющей трансформации" жизни и экономики. В связи с этим она выступила за установление глобальной цены на выбросы CO2.

И. о. канцлера Германии Ангела Меркель на конференции ООН по изменению климата в Глазго, 1 ноября 2021 года.

Ангела Меркель

И. о. канцлера Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) призвала мировых лидеров, собравшихся на конференции ООН по изменению климата (COP26, КС-26) в Глазго, к принятию более амбициозных климатических целей. "Пока мы не там, где должны быть", - сказала она на пленарном заседании глав государств и правительств в рамках конференции в понедельник, 1 ноября.

По словам Меркель, которую цитирует агентство AFP, цели в области сокращения выбросов, закрепленные в Парижском соглашении по климату 2015 года "в совокупности не привели к тому, о чем мы договорились в Париже". В то же время Меркель отметила успехи в борьбе с изменением климата. Так, она назвала "очень важной" договоренность прекратить международное финансирование угольных электростанций со следующего года, которой достигли лидеры стран "большой двадцатки" (G20) на встрече в Риме в минувшие выходные.

Установление цены на выбросы CO2

Тем не менее "одних лишь действий государств" недостаточно, чтобы достичь прогресса в области защиты климата, предупредила Меркель. "Речь идет о всеобъемлющей трансформации нашей жизни, работы и экономики", - сказала она.

В этой связи Меркель настоятельно призвала к установлению глобальной цены на выбросы углекислого газа. По ее мнению, в "это решающее десятилетие" для изменения климата необходимо быть "более амбициозными на национальном уровне, но также находить глобальные инструменты, которые не только используют деньги налогоплательщиков, но и являются экономически целесообразными". "Для меня это установление цены на выбросы CO2", - пояснила Меркель.

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    Автор: Марина Барановская


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