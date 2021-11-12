Меркель призвала скорее вывести из Ливии иностранные войска и наемников

Исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) призвала как можно скорее вывести из Ливии иностранных военнослужащих и наемников из частных военных компаний. Она приветствовала то, что Ливию вскоре покинут 300 наемников и что соседние с ней страны страны "берут на себя роль флагманов" в этом деле. Но вывод иностранных сил не должен оставаться только на бумаге, заявила Меркель по окончании Международной конференции по Ливии, состоявшейся в Париже в пятницу, 12 ноября. На форуме также присутствовали вице-президент США Камала Харрис, премьер-министр Италии Марио Драги и представители соседних с Ливией стран. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш участвовал в конференции по видеосвязи.



Призыв Макрона к Турции и России

Аналогичное заявление сделал и президент Франции Эмманюэль Макрон. Он призвал Турцию и Россию "немедленно" вывести их солдат и наемников из североафриканской страны. Их присутствие угрожает стабильности и безопасности страны и всего региона", заявил Макрон и сообщил, что в ближайшие дни намерен провести на эту тему беседу с президентом России Владимиром Путиным.

Ливии необходимы свободные выборы

Кроме того участники парижского форума призвали провести в Ливии 24 декабря свободные, справедливые и заслуживающие доверия парламентские и президентские выборы. Они высказались за то, чтобы результаты тех и других выборов были объявлены одновременно, а передача власти от временного правительства новому прошла без промедления, "чтобы избежать вакуума власти". "Любой, кто пытается сорвать выборы и политический переход, будь то ливийцы или иностранные граждане, подпадут под санкции Совета Безопасности ООН", - говорится в итоговом заявлении.

Временный премьер Ливии Абдель Хамид Дбейбах назвал организацию выборов "исторической целью". "Мы сделаем все возможное, чтобы добиться этого", - заявил он.

Ангела Меркель особо подчеркнула, что Германия готова обучать участников ливийской мониторинговой миссии, осуществляющей контроль за прекращением огня. Как отметила немецкий политик, эта конференция должна продемонстрировать, что "нам небезразлично происходящее в Ливии". Важно, чтобы ливийцы сами определяли свое будущее, заявила она.

Между тем наблюдатели считают, что голосование 24 декабря вряд ли удастся провести, учитывая сохраняющуюся напряженность между бывшими сторонами конфликта. Парламент Ливии уже высказался за перенос парламентских выборов на январь.

Эмманюэль Макрон назвал шагом вперед то, что временный глава ливийского правительства Дбейбах и глава Президентского совета Мухаммед аль-Менфи были сопредседателями конференции в Париже. Аль-Менфи в свою очередь охарактеризовал вывод первых 300 наемников как успех. "Мы надеемся, что этот вывод станет первым шагом и что мы сможем побудить других сделать это же", - подчеркнул он.

Конфликт в Ливии

В 2011 году после свержения диктатора Муаммара Каддафи в Ливии воцарился хаос. В Триполи было сформировано правительство национального единства во главе с Фаизом ас-Сарраджем, которое получило признание ООН, но контролировало лишь меньшую часть страны. В то же время на востоке страны, в Тобруке, заседал однопалатный парламент - Палата представителей.



Большую часть восточных регионов Ливии контролировали формирования экс-соратника Каддафи, генерала Халифы Хафтара. В апреле 2019 года он начал наступление на Триполи. За Хафтаром стояли Египет, Объединенные Арабские Эмираты и Россия. Турция, со своей стороны, поддерживала правительство в Триполи.

Однако в октябре 2020 года стороны ливийского конфликта подписали соглашение о постоянном прекращении огня. 5 февраля представители сторон конфликта в Ливии избрали переходное правительство в рамках женевского форума при посредничестве ООН. 10 марта в Сирте ливийский парламент утвердил этот состав кабмина, который должен руководить страной до выборов, намеченных на 24 декабря.

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