Германия вновь открыла посольство в Ливии

Спустя семь лет после эвакуации из Ливии всех немецких дипломатов на фоне гражданской войны, Германия вновь открыла свое посольство в этой стране. Глава МИД ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) в четверг, 9 сентября, торжественно открыл в Триполи новое германское диппредставительство, расположенное на территории бывшего пятизвездочного отеля с пальмовым садом и бассейном.

В ходе церемонии Мас назвал возобновление работы посольства ФРГ в Триполи "новой главой в германо-ливийских отношениях", открытой благодаря "впечатляющим успехам", достигнутым за минувший год. "Сегодня, вновь открывая германское посольство, мы наращиваем наши усилия, призванные помочь ливийцам построить лучшее будущее", - сказал Хайко Мас.

"Мы снова хотим иметь голос в самой ливийской столице", - подчеркнул министр, добавив, что возобновление работы посольства ФРГ должно быть воспринято всеми ливийцами как доверие Германии к нынешнему мирному процессу в Ливии.

Гражданская война в Ливии

Ливия погрузилась в пучину гражданской войны после свержения диктатора Муамара Каддафи в 2011 году. В 2021 году в Ливии при посредничестве ООН было сформировано переходное правительство, которое должно привести страну к выборам, запланированным на 24 декабря. Многие вопросы, однако, по-прежнему не урегулированы, поэтому проведение выборов остается под вопросом.

Несмотря на весь достигнутый прогресс, Ливия весьма далека от цели - превращения в стабильное и независимое государство. Вооруженные формирования и политические фракции продолжают ожесточенную борьбу за власть и влияние. Богатая нефтью страна разрушена, более 1,3 млн ливийцев зависят от гуманитарной помощи. Иностранные государства, в частности, Турция, Египет, Россия, ОАЭ и Катар, активно вмешиваются в дела Ливии, направляя туда оружие и наемников.

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