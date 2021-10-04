ООН подозревает наемников из РФ в военных преступлениях в Ливии

В ходе участия в конфликте в Ливии все его стороны, включая российских наемников, допустили нарушения прав человека, часть из которых могут быть квалифицированы как военные преступления или преступления против человечности. К такому выводу, как сообщило в понедельник, 4 октября, агентство Reuters, пришли члены независимой расследовательской миссии, работавшей в Ливии под эгидой совета ООН по правам человека. "Расследование показало, что некоторые стороны конфликта нарушили (международное гуманитарное право. - Ред.) и, возможно, совершили военные преступления", - говорится в докладе миссии, возглавляемой Мохамедом Ауаджаром. Этот доклад будет представлен в Женеве 7 октября, однако Reuters удалось ознакомиться с его содержанием.
Авторы документа обвиняют, в частности, наемников из российской частной военной компании (ЧВК) Вагнера в том, что они расстреливали пленных. "Таким образом, имеются достаточные основания полагать, что сотрудники ЧВК Вагнера могли совершить военное преступление в виде убийства", - говорится в докладе. Кроме того российские наемники устанавливали мины, на которых впоследствии подрывались и гибли мирные ливийцы. Авторы также составили список лиц, которые могут быть привлечены к ответственности за подобные преступления, но пока этот перечень остается засекреченным.
Вину за пытки пленных и убийства мирных жителей члены расследовательской миссии возлагают не только на Ливийскую национальную армию генерала Халифы Хафтара, на стороне которой сражались бойцы ЧВК Вагнера, но и на отряды международно признанного правительства в Триполи
В январе 2020 года президент РФ Владимир Путин на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель (Angela Merkel), отвечая на вопрос о численности бойцов ЧВК Вагнера в Ливии, заявил, что в этой стране воюют наемники из множества государств. "Если там и есть российские граждане, они не представляют интересов российского государства и денег от российского государства не получают", - уточнил он.
Конфликт в Ливии
В 2011 году после свержения диктатора Муамара Каддафи в Ливии воцарился хаос. В Триполи было сформировано правительство национального единства во главе с Фаизом ас-Сарраджем, которое получило признание ООН, однако контролировало лишь меньшую часть страны. В то же время на востоке страны, в Тобруке, заседал однопалатный парламент - Палата представителей.
Большую часть восточных регионов Ливии контролировали формирования Халифы Хафтара - экс-соратника Каддафи. В апреле 2019 года Хафтар начал наступление на Триполи. За генералом Хафтаром стояли Египет, Объединенные Арабские Эмираты и Россия. Турция, со своей стороны, поддерживала правительство в Триполи.
Однако в октябре 2020 года стороны ливийского конфликта подписали соглашение о постоянном прекращении огня. 5 февраля представители сторон конфликта в Ливии избрали переходное правительство в рамках женевского форума при посредничестве ООН. 10 марта в Сирте ливийский парламент утвердил этот состав кабмина, который должен руководить страной до выборов, намеченных на 24 декабря.
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Автор: Андрей Гурков