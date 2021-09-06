Сын Каддафи освобожден из тюрьмы в Триполи

Сын бывшего ливийского лидера Муамара Каддафи, убитого в 2011 году в ходе массовых протестов оппозиции, - Саади - освобожден из тюрьмы в столице страны - Триполи. Об этом в воскресенье, 5 сентября, сообщило агентство AFP со ссылкой на источник в ливийском министерстве юстиции.

"Саади Муамар Каддафи освобожден из тюрьмы" в соответствии с решением суда, вынесенным ранее, отметил собеседник агентства.

По данным AFP, опирающегося на источник, шаг предпринят в соответствии с рекомендацией генпрокурора. Официальной информации о местонахождении 47-летнего мужчины пока нет.

Саади Каддафи мог вылететь в Турцию

Между тем, по данным ряда местных СМИ, Саади Каддафи уже вылетел в Турцию. Так, информационный портал Al-Marsad передал, что власти в Триполи разрешили вылет в Турцию из Международного аэропорта Митига после вынесения оправдательного приговора сыну бывшего ливийского лидера. По данным Al-Marsad, этот вердикт по итогам обращения генпрокурора в президентский совет был принят еще в июне.

В свою очередь AFP со ссылкой на источник уточнило, что "генпрокурор несколько месяцев назад попросил исполнить решение, касающееся Саади Каддафи, как только будут выполнены все необходимые условия". Сын Муамара Каддафи был волен остаться в стране или же уехать, отметило AFP.

Обвинения в адрес Каддафи-младшего

Саади Каддафи бежал в Нигер после восстания осенью 2011 года, в результате которого его отец был свергнут. Позднее, в 2014 году, молодого человека экстрадировали в Ливию. Бывший профессиональный футболист содержался в тюрьме Триполи. Он обвинялся в преступлениях против демонстрантов в 2011 году и в убийстве в 2005 году ливийского футбольного тренера Башира аль-Райани. В апреле 2018 года апелляционный суд оправдал Каддафи-младшего по обвинению в убийстве последнего.

Выборы президента в Ливии

Суд в Ливии 28 июля 2015 года приговорил к смертной казни другого сына экс-диктатора - Сейфа аль-Ислама, а также еще восемь человек, которые входили в круг приближенных Муамара Каддафи. Все они были признаны виновными в преступлениях, совершенных во время восстания против режима Каддафи, включая убийства и коррупцию. Однако приговор не был приведен в исполнение.

Сейф аль-Ислам находится под домашним арестом, несмотря на то, что с него позднее были официально сняты все обвинения. Между тем в местных СМИ активно обсуждается информация о возможном выдвижении аль-Ислама на пост президента страны на намеченных на 24 декабря в Ливии выборах.

В 1969 году Муамар Каддафи пришел к власти в Ливии, встав во главе заговорщиков, свергнувших короля. В 2011 году в ходе массовых протестов оппозиции Каддафи-старший был убит, после чего страна на длительный период погрузилась в хаос.

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