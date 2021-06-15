10 лет со смерти Каддафи: что происходит в Ливии сегодня

"Мы объявляем миру, что Каддафи пал от рук революции. Тирании и диктатуре в Ливии пришел конец", - такими словами 20 октября 2011 года высокопоставленный представитель Переходного национального совета (ПНС) Абдель Хафиз Гога сообщил о кончине беглого ливийского правителя Муамара Каддафи.

Ранее, в феврале 2011 года, вдохновленные примером соседнего Туниса, ливийцы восстали против режима диктатора, который бессменно находился в стране у власти со времени военного переворота в 1969 году. В марте 2011 года ООН одобрила военную операцию международных сил в Ливии, целью которой должна была стать, в первую очередь, защита мирного населения. Борьба войск НАТО с силами, верными Каддафи, тогда существенно ослабила позиции диктатора.

Пустившись в бега, Каддафи скрылся в городе Сирт, расположенном на севере Ливии, в 450 километрах от столицы страны Триполи. Оказавшись окруженным повстанцами, диктатор попытался скрыться через канализационную трубу, однако был взят в плен и немедленно и жестоко казнен.

Причины свержения Каддафи

Как пояснила в беседе с DW эксперт по Ливии Института ближневосточных исследований в Гамбурге Хагер Али (Hager Ali), основные причины недовольства широких слоев населения Ливии политикой Каддафи имели в первую очередь социальный и экономический характер. Прежде всего, речь идет о высоких ценах на продукты питания, а также запредельном уровне безработицы среди молодежи.

Панорама Триполи

Другие требования ливийцев были связаны с желанием демократизации и расследованием происходивших при Каддафи грубых нарушений прав человека, в частности, во время резни в тюрьме Абу-Салим в 1996 году в Триполи, в результате которой, по разным оценкам, погибли от 1200 до 1700 человек. "Это преступление является знаковым для всего периода правления Каддафи", - подчеркивает Али.

Надежды на новое начало после свержения тирана были велики. Однако уже тогда Пан Ги Мун, занимавший в то время пост генсека ООН, предупреждал: "Путь, открывшийся перед Ливией и ее населением, будет тернист и полон вызовов". По словам Пан Ги Муна, "ливийцы смогут воплотить то, что обещает им будущее, только проявив национальное единство и способность к примирению".

Гражданская война в Ливии

Однако надежды на примирение оказались тщетными: в 2014 году в стране началась гражданская война. По словам Хагер Али, ее причины были во многом связаны с аппаратом власти, который создал Каддафи. Ведь ливийский диктатор очень боялся путча и поэтому старался привязать к себе высокопоставленных военных, а также назначал их и членов своей семьи на ключевые должности.

"Для своей защиты он использовал иностранных наемников и старался держать ливийских военных с менее высоким званием подальше от рычагов власти", - продолжает эксперт. В этих условиях началось соперничество между отдельными группами, которое сохранилось и после смерти Каддафи.

Между тем союзы, сформировавшиеся на основе общего желания свергнуть диктатора, впоследствии распались. Даже проведение нескольких выборов не помогло разрешить противоречия между разными группами населения в Ливии. "Это объясняется тем, что в стране не было жизнеспособного гражданского общества, которое могло бы организовать политический диалог", - считает Хагер Али.

Несостоявшееся государство

В результате Ливию постигла судьба несостоявшегося государства, а именно: власть государства там распалась. Вскоре в стране возникло два правительства: одно в Триполи, а другое - на восточной границе, в городе Тобрук.

Тем временем, пытаясь защитить или продвинуть собственные интересы, в гражданскую войну в Ливии вмешивалось все больше зарубежных стран - в том числе Россия, Турция, Египет и ОАЭ.

Пропускной пункт в Триполи, сентябрь 2021 года

Так, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган попытался посредством союза с тогдашним главой Правительства национального согласия Фаизом Сараджем закрепить за Турцией право на разработку месторождений газа у ливийского побережья в Средиземном море. Со своей стороны Россия, Египет и ОАЭ поддержали временное правительство в Тобруке, связанное с главнокомандующим "Ливийской национальной армии", фельдмаршалом Халифой Хафтаром.

Благодаря этому союзу Каир рассчитывал сдержать исламистские группировки, такие как "Братья-мусульмане", и не допустить усиления их влияния в Египте.

Почему Россия поддерживает Хафтара

В то же время Россия видела в лице Хафтара потенциального союзника для защиты своих интересов в регионе. Ведь в обмен на военную помощь он пообещал предоставить Москве доступ к энергетическому рынку страны, а также выход к нефтяным портам Тобруку и Дерне.

Что касается ЕС, то он заинтересован в первую очередь в том, чтобы Ливия не превратилась в перевалочный пункт для неконтролируемых потоков беженцев. Как заявил в феврале 2020 года министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas), именно поэтому к переговорам о мирном урегулировании в Ливии необходимо подключать соседние с ней страны.

Инициатив, касающихся мирного разрешения ливийского конфликта, связанного с массовым нарушением прав человека, было много. Несколько спецпосланников ООН пытались добиться того, чтобы враждующие стороны сели за стол переговоров. В итоге это удалось, в том числе, благодаря двум конференциям по Ливии в Берлине, организованным в 2020 и 2021 году германским МИДом.

В феврале 2021 года стороны согласились признать Абделя Хамида Дбейбу временным премьером. Под его эгидой в декабре 2021 года в Ливии должны были пройти президентские и парламентские выборы, однако осенью того же года дату голосований отложили на месяц.

Нерешенные проблемы Ливии

Как подчеркивает эксперт по Ливии Хагер Али, в стране сегодня существует масса нерешенных проблем. Одна из важнейших - неясность в плане того, кто контролирует вооруженные силы. С другой стороны, в Ливии действуют несколько вооруженных групп, которые могут отказаться признавать результаты выборов, говорит Али. "В таких условиях передача власти является очень рискованным процессом", - добавляет она.

В подобной ситуации демократия, политическая стабильность и независимость от внешних сил и спустя десять лет после смерти Муамара Каддафи остаются для Ливии скорее мечтой, а не почти достигнутой целью.

Смотрите также:

Ливия: гражданская война и геополитический конфликт Десятилетняя война "все против всех" В североафриканской Ливии практически целое десятилетие идет гражданская война. В нее вовлечены самые разные силы: боевики-националисты, исламисты, туареги-кочевники, местные племена, иностранные наемники. Еще более запутанной ситуация становится от того, что две главные противоборствующие группировки получают поддержку самых разных стран. Это делает конфликт международным и геополитическим.

Ливия: гражданская война и геополитический конфликт Все началось со свержения Каддафи Вооруженная борьба за власть в Ливии не прекращается со времени свержения Муаммара Каддафи в 2011 году в ходе восстания, вспыхнувшего в рамках "арабской весны" и поддержанного международной военной операцией. На этом снимке кровавый диктатор, правивший четыре десятилетия, рвет Устав ООН во время своего скандально известного выступления в 2009 году на Генассамблее этой организации.

Ливия: гражданская война и геополитический конфликт Нефть и газ в пустыне и в море Одна из главных причин гражданской войны - богатые запасы нефти и газа. Концессии на их добычу на суше и в море получали различные иностранные компании, в том числе немецкая Wintershall (на фото - один из ее объектов) и российский концерн "Газпром", у них с 2008 года есть совместное предприятие в Ливии. Сейчас отрасль в упадке, не работает, к примеру, подводный газопровод Greenstream в Италию.

Ливия: гражданская война и геополитический конфликт Ключевая фигура: Халифа Хафтар Другая причина гражданской войны - борьба между сторонниками исламского пути развития и их противниками, породившая царящее с 2014 года двоевластие. Исламисты закрепились в столице Триполи на западе страны, на востоке им противостоит так называемый парламент в Тобруке. От его имени правит 76-летний военачальник Халифа Хафтар, командующий самопровозглашенной "Ливийской национальной армией".

Ливия: гражданская война и геополитический конфликт Они контролируют почти всю страну У боевиков "Ливийской национальной армии" есть основания фотографироваться в позе победителей. Войска Хафтара завоевали подавляющую часть территории страны, кроме пустынного юга, который контролируют местные племена, и нескольких районов на самом западе вокруг Триполи. Однако захватить официальную столицу страны, несмотря на неоднократные попытки штурма с апреля 2019 года, им пока не удалось.

Ливия: гражданская война и геополитический конфликт Союзник России и агент ЦРУ На стороне Хафтара воюют российские наемники из ЧВК "Вагнер". Самопровозглашенный маршал, сделавший военную карьеру при Каддафи, но потом участвовавший в его свержении, учился в СССР в Академии имени Фрунзе и пользуется сейчас поддержкой России (на фото: Москва, ноябрь 2016). На него сделали также ставку Египет и Франция. У него, по данным СМИ, имеется гражданство США, где он сотрудничал с ЦРУ.

Ливия: гражданская война и геополитический конфликт Сараджа поддерживают ООН и Турция Официальным лидером Ливии, признанным международным сообществом в лице ООН, является глава находящегося в Триполи Правительства национального согласия Фаиз Сарадж. Его активно поддерживают, например, Италия и Турция. Ее президент Реджеп Тайип Эрдоган заключил с Ливией договор, в котором существенно изменил в пользу своей страны (и в ущерб Греции) границы в Средиземном море.

Ливия: гражданская война и геополитический конфликт Оборона Триполи с турецкой помощью В январе 2020 года Анкара перебросила в Триполи турецких военных для укрепления обороны ливийской столицы, поскольку отряды, сражающиеся на стороне Правительства национального согласия (фото), сильно ослаблены прошлогодними боями с войсками Хафтара. В результате резко возросла опасность прямых боестолкновений между кадровыми турецкими военными и российскими наемниками-вагнеровцами.

Ливия: гражданская война и геополитический конфликт Разгром местного ИГ Еще одной стороной междоусобицы в Ливии стали исламисты-экстремисты из ИГ. Воспользовавшись возникшим двоевластием, сторонники "Исламского государства" захватили в начале 2015 года портовый и университетский город Сирт. Однако осенью 2016 года они были разгромлены войсками, верными исламистским властям в Триполи (фото), и ушли в подполье. Переходивший из рук в руки город сильно пострадал.

Ливия: гражданская война и геополитический конфликт Саммит в Берлине: поиск решения 19 января 2020 в Берлин на международную конференцию по Ливии приехали лидеры более десяти стран и руководители международных организаций, включая ООН. На снимке: президент РФ Владимир Путин, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси. Среди итогов саммита - обязательство его участников больше не снабжать стороны конфликта оружием и механизм контроля за прекращением огня.

Ливия: гражданская война и геополитический конфликт Евросоюз озабочен потоком беженцев У ЕС нет единой позиции в отношении Ливии, цели отдельных стран резко расходятся. Однако все члены ЕС заинтересованы в том, чтобы она перестала быть плацдармом для отправки в Европу нелегальных мигрантов, многие из которых гибнут в Средиземном море. Эту миграционную и гуманитарную проблему без прекращения войны в Ливии и восстановления ее государственности не решить. Автор: Андрей Гурков

